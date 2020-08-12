快訊

貝魯特大爆炸後，黎巴嫩離「失敗國家」還有多遠？

誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

半導體產業根基穩 法人：費半ETF仍有戲

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

費城半導體指數昨（11）日收盤下跌至2,154.79點，下跌24.81點、跌幅1.14%。法人表示，雖然費辦指數回軟，但半導體產業基本面仍佳，費半ETF仍有戲。

國泰費半ETF（00830）今（12）日早盤跌至20.2元，跌幅超過1%。

根據美國半導體產業協會（SIA）公布最新數據顯示，6月全球半導體銷售金額年增5.1%至345億美元，合計第2季半導體銷售金額則達1,036億美元，較去年同期成長了5.1%，顯示在5G物聯網時代到來，驅動高速運算需求長期成長趨勢，因此半導體產業受疫情衝擊的程度相對較輕。

隨著各國經濟逐步的解封，半導體相關企業獲利可望隨之攀高，以5G手機晶片市場為例，美國晶片大廠高通（Qualcomm）日前預估，4月至6月份5G手機全球銷售量約達5,000萬隻，2020年上看1.75至2.2億支，反映在企業獲利表現上，高通上季營收及財測展望雙雙優於市場預期，並帶動近期股價強勢表現。

國泰費城半導體ETF經理人游日傑表示，半導體產業回升趨勢明確，這點也可以由國際半導體產業協會（SEMI）公布的數據獲得驗證，6月北美半導體設備製造商出貨金額年增14.4%至23.2億美元，連九個月維持年成長，且近三個月年成長幅也超過一成。

SEMI全球行銷長曹世綸表示，6月銷售額反映整體市場對疫情的應變韌性，這波成長代表半導體業的根基穩固，可望渡過疫情非常時期。

國泰投信表示，整體看來，科技新技術、新應用的需求只會越來越強勁，潛在投資商機相當龐大，而產業最上游的半導體直接受惠，投資人可布局國內唯一追蹤費城半導體指數的國泰費城半導體（00830），透過ETF參與產業成長趨勢。

半導體 費城

延伸閱讀

北市自強、辛亥隧道區間測速解封？　警方將與交通部討論重啟時間

5G、蘋概、半導體 錢景亮

周興哲解封首登小巨蛋 撕衣炸肌喊「No more」

陸股好牛 中小兵搶鏡

相關新聞

海思擠進全球10大半導體廠 研調：時間可能短暫

華為子公司海思今年上半年營收激增49%，躍居全球第10大半導體廠，不過美國擴大圍堵華為，研調機構IC Insights預...

面板強漲 外媒：電視、顯示器可望脫離「白菜價」時代

液晶（LCD）電視面板自今年7月以來，價格持續走揚，漲價效應蔓延到整個供應鏈，轉嫁到終端售價，現在電視及顯示器等產品，可...

5G產值上看兆元 台廠搶人大戰開打

5G產值上看兆元，台廠搶人大戰開打。1111人力銀行今（12）日表示，5G相關職缺月增二成，8月20日舉辦「5G應用新領...

用科技力守護防疫戰線 數位科技助攻 隔離檢疫有一套

新冠疫情於年初爆發，口罩成為民眾瘋搶的防疫物資，由於臺灣口罩處於淨進口狀態，為穩定供需，政府一方面禁止口罩出口，一方面攜手工具機公會，號召國內近30家工具機和設備零組件廠商

英特爾、超微和輝達爭奪市占 誰沒了台積電支援誰就痛失江山

近來全球半導體股票市值大增，成為美、中、台等股市不斷創高的主因，例如台積電一度突破4000億美元，已穩居全球半導體股市值龍頭，並成為台股突破30年高點的主力部隊，同屬晶圓代工的中芯及聯電，也都跟著大漲並成為陸股及台股當紅企業。

台灣IC產值將突破3兆

台灣半導體產業協會（TSIA）昨（11）日上修今年台灣IC產業產值預估，看好將首度突破新台幣3兆元大關，年增12.6%，...

國巨雙率雙升 淨利增40%

台灣被動元件龍頭國巨昨（11）日公布第2季毛利率、營益率「雙率雙增」，毛利率站穩四成之上、達44.3%；營益率重回三成以...

台積籌資 擬發40億美元債

全球資金寬鬆，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）乘勢從資本市場募資，昨（11）日宣布董事會通過擬發行兩筆無擔保美元公司債，總金額上限為40億美元（約新台幣1,180億元）。這是台積電歷來最大手筆的美元無擔保公司債，公司表示，將用來支應產能擴充資金需求。

LED黯淡 光磊驚傳裁員一成

LED景氣逆風，日商日亞化轉投資的國內老牌LED廠光磊驚傳要裁上百名員工，是近年來國內LED業最大規模裁員案。光磊昨（1...

LED台廠突圍 要靠新技術

受紅色供應鏈大舉擴產削價搶單競爭、日廠專利獨大及韓廠OLED技術壟斷等多重夾擊，台灣LED廠近年營運辛苦。繼另一家老牌L...

SpaceX月產120顆衛星 台鏈補

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）制定的「星鏈計畫」（Starlink），單月衛星產量高達120顆、生產速度...

通訊、航太商機 將爆發

國際大廠SpaceX、OneWeb、臉書、亞馬遜等搶進低軌衛星市場，讓低軌衛星成為繼「5G」之後新興的通訊議題，吸引不少...

熱門新聞

拍板！保德信人壽55億元嫁台新金控

台新金19時30分召開記者會 說明收購案

杏國新藥解盲 無需修改計畫將繼續執行臨床

台新金55億元買下保德信人壽 待金管會核准

經濟解析／太陽能的春天是真的來了 還是曇花一現？

超商二哥 全家半年報突出 股價進逼統一超

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。