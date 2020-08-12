半導體產業根基穩 法人：費半ETF仍有戲

費城半導體指數昨（11）日收盤下跌至2,154.79點，下跌24.81點、跌幅1.14%。法人表示，雖然費辦指數回軟，但半導體產業基本面仍佳，費半ETF仍有戲。

國泰費半ETF（00830）今（12）日早盤跌至20.2元，跌幅超過1%。

根據美國半導體產業協會（SIA）公布最新數據顯示，6月全球半導體銷售金額年增5.1%至345億美元，合計第2季半導體銷售金額則達1,036億美元，較去年同期成長了5.1%，顯示在5G物聯網時代到來，驅動高速運算需求長期成長趨勢，因此半導體產業受疫情衝擊的程度相對較輕。

隨著各國經濟逐步的解封，半導體相關企業獲利可望隨之攀高，以5G手機晶片市場為例，美國晶片大廠高通（Qualcomm）日前預估，4月至6月份5G手機全球銷售量約達5,000萬隻，2020年上看1.75至2.2億支，反映在企業獲利表現上，高通上季營收及財測展望雙雙優於市場預期，並帶動近期股價強勢表現。

國泰費城半導體ETF經理人游日傑表示，半導體產業回升趨勢明確，這點也可以由國際半導體產業協會（SEMI）公布的數據獲得驗證，6月北美半導體設備製造商出貨金額年增14.4%至23.2億美元，連九個月維持年成長，且近三個月年成長幅也超過一成。

SEMI全球行銷長曹世綸表示，6月銷售額反映整體市場對疫情的應變韌性，這波成長代表半導體業的根基穩固，可望渡過疫情非常時期。

國泰投信表示，整體看來，科技新技術、新應用的需求只會越來越強勁，潛在投資商機相當龐大，而產業最上游的半導體直接受惠，投資人可布局國內唯一追蹤費城半導體指數的國泰費城半導體（00830），透過ETF參與產業成長趨勢。