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面板強漲 外媒：電視、顯示器可望脫離「白菜價」時代

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
圖為LGD的可捲曲的OLED電視螢幕。路透
圖為LGD的可捲曲的OLED電視螢幕。路透

液晶（LCD電視面板自今年7月以來，價格持續走揚，漲價效應蔓延到整個供應鏈，轉嫁到終端售價，現在電視及顯示器等產品，可能挾著這波面板漲勢漲價。外電《快科技》報導，大尺寸LCD電視及顯示器的價格，近兩年走低，4K 55吋電視價格甚至一度低到「白菜價」，隨著近兩個月面板漲價，很快LCD電視、顯示器等產品都將跟進漲價。

研調單位TrendForce光電研究（Witsview）最新價格報告顯示，8月上旬LCD面板報價持續上漲，尤其電視面板漲價顯著，各尺寸面板售價皆衝上今年以來新高。55吋來說，平均銷售單價（ASP）來到123美金，較7月下旬117元上漲6美金，區間漲幅達5.1%；32吋面板ASP為41美金，也比7月下旬38美金上漲，區間漲幅7.9%。

業界人士預期，面板漲價趨勢預計至少到9月，第四季情況則要看終端銷售狀況而定，但以長線來看，中國大陸面板廠新產能開出逐漸邁入尾聲，明年(2021)開始不再有大量新產能開出，加上韓國面板廠三星顯示器（SDI）、樂金顯示器（LGD）退出LCD電視面板市場，都將有助穩定LCD報價。

韓系面板廠退出，陸系面板廠出現整併潮，明年全球面板產能分布狀況，可預期將洗牌。IDC資深分析師陳建助表示，產能重分配議題取決與韓系面板廠的實際關廠狀況，以及陸系面板廠間的合併重組狀態而定，假設SDI關閉所有韓國廠區，且售出蘇州廠區予陸廠，同時陸系面板廠相互整併，則未來全球產能趨勢，陸廠市占率將由今年48%，進一步提升至59%，台廠維持26%市占，韓廠跟日廠市占則相當。

下游品牌廠下半年拉貨，帶動了這波面板漲價，對面板廠爭取獲利空間增添利多。不過，日媒《日本經濟新聞》指出，有分析認為，因擔憂LCD面板供給日趨減少，以韓國電視品牌廠為中心，積極採購電視面板，價格持續上漲可能性高，但過度採購導致的庫存過剩，令人擔憂。

電視面板 漲價 LCD

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