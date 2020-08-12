國巨雙率雙升 淨利增40%

台灣被動元件龍頭國巨昨（11）日公布第2季毛利率、營益率「雙率雙增」，毛利率站穩四成之上、達44.3%；營益率重回三成以上、衝上32.1%，為七季來高點；稅後純益32.95億元，季增40.2%，年增137.5%，每股純益7.01元，為六季高點。

累計上半年獲利年增43%，每股純益12.6元，為歷年同期次高。展望本季，國巨認為，隨著中國大陸廠區復工及產能利用率逐步改善，加上收購美商基美正式併入合併財報，營收、獲利可望維持成長動能。

法人認為，隨著疫情帶動的宅經濟商機持續發酵，消費性電子產品動能持穩，預估國巨本季產能利用率約60%至70%，成品庫存將攀升至健康天數、約90至100天，伴隨合併基美效益，單季營收有望季增66.6%，並較去年同期大增1.2倍。

國巨上季受惠下游組裝廠陸續復工，加上宅經濟帶動市場對筆電、平板、PC相關應用及網通等需求攀升，催動被動元件需求大增，當時國巨反映供需吃緊的市況，以及復工初期人工成本大幅提升，調漲晶片電阻及積層陶瓷電容（MLCC）報價，推升第2季營收、毛利率以及獲利。

國巨公告，第2季營收 134.7億元，季增34.4%、年增40.6%；毛利率44.3%，季增4個百分點，年增11.7個百分點；營益率32.1%，季增6.5個百分點，年增14.9個百分點；稅後純益32.95億元，季增40.2%，年增137.5%，每股純益7.01元。

國巨上半年營收234.93億元，年增12%；毛利率42.6%，年增3.4個百分點；營益率29.3%，年增7.3個百分點；稅後純益56.45億元，年增43%，每股純益12.6元。

展望第3季，國巨表示，雖然全球的疫情仍未舒緩且不確定性高，但中國大陸廠區的復工及產能利用率已逐步改善，未來營運將聚焦高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，持續優化營收結構與產品組合。

國巨昨天不畏台股重挫，收盤價385.5元，逆勢上漲1元。