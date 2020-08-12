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台灣IC產值將突破3兆

經濟日報 / 記者簡永祥╱台北報導

台灣半導體產業協會（TSIA）昨（11）日上修今年台灣IC產業產值預估，看好將首度突破新台幣3兆元大關，年增12.6%，增幅超越全球平均，顯見台灣防疫有成，加上台積電製程領先，產能持續擴充，帶動半導體業逆勢成長。

TSIA委由工研院產科國際所（IEK）提出台灣IC產值最新預測，台灣在這波新冠肺炎疫情中，是全球少數未受影響的半導體生產重鎮，吸引國際晶片廠轉單，使得台灣IC產業產值成長優於預期。

根據IEK最新預測，今年台灣IC產值將突破3兆元、達3兆19億元，年增12.6%。其中，IC設計業產值為7,684億元，年成長10.9%。

IC製造業產值估達1.702兆元，年成長15.7%，其中，晶圓代工為估達1.531兆元，年成長16.7%，記憶體與其他製造為1,711億元，年成長7.2%。IC封裝業產值估3,610億元，成長4.2%；IC測試業為1,700億元，年成長10.1%。

IEK稍早預估，今年IC產業產值達2.81兆元，年成長5.5%。

IEK統計，今年第2季台灣整體IC產業產值（含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試）達新台幣7,497億元，季增3.6%，年增19.9%，在全球疫情仍處高峰，表現相當亮眼。因此，上修今年台灣IC產業產值至3兆元大關以上，較2019年成長12.6%。

根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）統計，今年第2季全球半導體市場銷售值為1,036億美元，季減0.9%，年增5.1%；銷售量達2,187億顆，季減2.4%，年減2.7%。

半導體 新台幣

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