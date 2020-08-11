鴻海子公司FII半年報 Q2淨利年增逾二成
鴻海（2317）子公司工業富聯（601138.SH）今（11）日晚間發佈2020年半年報，在疫情衝擊和全球經濟下行的雙重壓力之下，工業富聯表示，生產經營平穩運行，歸屬於母公司股東的淨利潤50.41億元，年減7.98%；歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤55.85億元，年增7.70%。
工業富聯提到，隨著防疫措施的有效開展，以及疫情的逐步緩解，市場供給和需求全面復蘇，公司第2季營業收入人民幣966.00億元，年增6.87%，歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣31.73億元，年增21.85%，淨利快速回升，展現出強勁的發展韌性。
工業富聯指出，雖然第一季度受到疫情的影響，第2季實現迅速的反彈，在2020年上半年報告期內，雲計算業務實現營收人民幣795.35億元，年增4.24%；網通設備業務營收人民幣963.46億元，年增3.01%。
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