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懸缺一年 友訊新任總座由陳瑋駿接任

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

友訊經營權大戰落幕，台鋼與友訊改革派進駐友訊董事會後，通過新任總經理及財務長任命案，由前博通台灣區總經理陳瑋駿接任總經理，財務長由陳宜接任，友訊懸缺一年的總經理跟財務長人選宣告定案。

友訊總經理及財務長自去年辭職以後，職務懸缺，也成為今年友訊經營權大戰的導火線之一，台鋼集團及友訊改革派進駐友訊董事會之後，也將尋找友訊總經理及財務長適合人選視為要務，今天董事會正式通過由陳瑋駿擔任總經理，陳宜擔任財務長。

陳瑋駿是博通前台灣區總經理，也曾在正文及英特爾任職，擁有超過20年通訊產業經驗。

友訊董事長李中旺表示，陳瑋駿對於網路通訊領域很熟悉，上任後首要之務就是將產品做好，接下來推廣到全球市場，近期新冠肺炎疫情，帶動在家上班及在家上課等趨勢，也推動網通產品需求。

此外，友訊董事會也宣布授權李中旺，全權處理友訊集團（友茂、友佳）持有的明泰股權，預計交易張數為8.88萬張，交易對象跟交易金額將在簽約確認後公告。

佳世達則公告接獲明泰大股東之一友訊及其子公司友茂、友佳以及明泰董事李中旺提出邀約，提議將全數明泰普通股出售給佳世達。

佳世達董事會通過，授權董事長陳其宏以不超過9.5萬張額度內，與友訊等股東協商，以直接或間接取得明泰普通股，預計投資後佳世達集團對明泰持股將達60.3%。日前佳世達以每股30元公開收購明泰，明泰今日下跌0.55元，收25.95元。

友訊公告上半年營運表現，第2季單季每股稅後淨損0.01元，較去年同期每股稅後淨損0.36元，有縮小虧損表現，累計上半年營收47.51億元，較去年同期59.88億元衰退，毛利率則回升到30.77%，歸屬於母公司業主淨損5,270.8萬元，去年同期虧損4億元，虧損縮小，每股稅後淨損0.08元。

友訊 明泰 佳世達

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