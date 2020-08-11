敦泰醞釀調漲售價 下半年IDC市占拚坐二望一

面板驅動IC廠敦泰（3545）11日舉行法說會，第2季稅後純益1.01億元，季增70.2%，每股純益0.38元，創近3年來新高。敦泰表示，居家辦公、教學帶動平板、筆電需求暢旺，IDC需求持續強勁，營收比重已達七成，下半年首重全球市占率提升，目前市占率約三成。法人預估敦泰下半年全球IDC市占率可望攀升至40%，拚排名坐二望一。

敦泰累計上半年稅後純益1.6億元，每股純益0.62元。敦泰指出，上游晶圓產能吃緊，同業已傳出反應成本漲價，下半年看到IDC（觸控暨驅動整合IC）因疫情帶動需求持續強勁，未來不排除漲價可能性。

董事長胡正大表示，目前終端拉貨情況比預期強，下半年有很大的趨勢，居家辦公、遠距教學的大改變，對平板、筆電市場需求比之前增加許多，趨勢會保持一陣子，這幾年敦泰持續佈局手機以外市場，因此，趨勢發展對敦泰是正面。另外，AMOLED觸控IC正與國際級大廠合作，產品正驗證當中，未來隨著5G發展，市占率會會持續擴大。

產品組合沒有太大變化，大尺寸面板需求因遠距教學，使得平板出貨占比增加，帶動毛利率上揚，由於疫情強化手機等產品成為剛性需求，加上迎向產業傳統旺季的正面幫助，預期下半年業績有望持續走高。法人預估第三季單月營收可望改寫歷史新高。

第2季因疫情關係，部分供應鏈受到影響，終端市場需求一度保守，第2季中旬經短暫的下滑後迅速反轉，毛利率為22.16%，較上季度提升0.17各百分點，由於晶圓代工產能問題充分解決，業績整體表現仍顯著提升近三成。