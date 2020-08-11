郭台銘永齡農場功成身退？基金會兩點補充
鴻海集團暨永齡基金會創辦人郭台銘被傳出「當初在高雄小林村附近建立的永齡農場將功成身退」。由於該農場由一向由永齡基金會協助推動，基金會今（11）日提出兩點補充，強調創辦人郭台銘是長期關心與支持，基金會也會長期負起責任。
永齡基金會執行長劉宥彤補充提到，第一，目的是持續協助輔導農民成立「農民合作社」，並非直接轉給小林村村民，以「農民合作社」的方式是最大轉變，希望讓每個小農農民都可當老闆，不過這需要一段時間。」
第二外傳郭台銘與基金會功成身退方面，劉宥彤則補充說，永齡農場未來仍將無償授權品牌給「農民合作社」，郭創辦人仍會持續關心此事，不會全部放手。
劉宥彤也說，永齡農場設立之初就是希望協助農民自立，2008年時就協助農民申請合作社，也是因為希望相關計畫成功，也才會在此時提早一年開始輔導農民。
劉宥彤指出，永齡農場是無償授權品牌給「農民合作社」，因此就算農民合作社不使用永齡品牌，基金會也不會特意要求，但是，若該農民合作社使用永齡品牌，基金會還是會持續監督運用發展。
在未來計畫上，劉宥彤也說，明年還會檢討相關輔導狀況，看看農民是否需要持續協助，至於外界「說現在要功成身退是仍言之過早」，基金會會持續觀察並善盡責任。
另外，未來是否所有農民都可留下來？劉宥彤也提到，因為計畫本身是捐贈案，和高雄市府合約本身就是致力於發展為「農民合作社」，希望農民「自立自強」，未來轉型農民合作社將會需要每個農民都負起責任。
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