應廣上半年EPS 2.44元 較去年成長近一倍

微控制器（MCU）應廣科技（6716）累計今年上半年合併營收3.09億元，年增40.55%，創歷年同期營收新高，毛利率為41%，較去年同期揚升5個百分點，上半年稅後純益5179萬元，上半年每股稅後純益達2.44元，分別較去年同期增加110.36％與98.37％。

應廣科技產品在I/O型微控制器銷售上，因新產品PMS150G （每八吋晶圓可切割15萬顆）導入市場，，讓I/O型微控制器營收較去年同期增長20.12%；A/D型微控制器因為疫情關係，泛健康用品需求激增，相較去年同期增長42.40%；BLDC型微控制器受惠於遠端辦公需求，導致伺服器需求強勁，相較去年同期增長68.77%。以上是第2季MCU出貨創新高的主要因素。

應廣科技7月營收仍持續第2季的動能，月營收為6391萬元，再度創歷史新高，較去年同月成長36.41%，累計今年前七個月營收，較去年同期成長39.82%。

應廣科技公司發言人鄭錫元表示，展望公司今年下半年營運，因為疫情仍延續中，泛健康用品如消毒燈、酒精機、給皂機、電動牙刷、按摩器等新應用市場需求持續暢旺，以及伺服器需求與5G建置帶動本公司BLDC型微控制器持續上揚，TWS藍牙無線耳機逐步成長等，同時亦陸續投入新產品的研發，公司續持審慎樂觀的看法不變。法人推估全年營收有望挑戰新高紀錄。