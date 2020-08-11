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瑞軒Q2轉盈 EPS 0.23元

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

瑞軒（2489）今（11）日公布董事會通過今年第2季財報，稅後純益1.87億元，較上季虧轉盈，年增39.9%；每股稅後純益 0.23元。

瑞軒表示，隨著中國品牌客戶4月起逐漸回溫、歐美客戶復工後，6月備貨需求提高，第2季營運績效轉虧為盈。其中，電視及電競顯示器出貨達110萬台、季增三成；滑鼠、Webcam 等電腦周邊出貨量也達200萬個，季增約七成；SoundBar產品因屬性為選配產品，出貨量約6萬個。

展望第3季，瑞軒指出，遠距商機需求依然強勁，電視、電競顯示器與週邊產品出貨動能延續，工廠產能滿載，獲利展望可期，第3季營運可望將優於第2季。

瑞軒累計今年上半年稅後純損1.35億元，EPS -0.17元。

瑞軒 顯示器 電視

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