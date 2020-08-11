瑞軒Q2轉盈 EPS 0.23元

「台灣早就為疫情超前部署，今天才能因應得這麼好！」國發會副主委鄭貞茂11日在玉山安永科技論壇表示，台灣過去幾年推動產業轉型，像是未卜先知般為現今的疫情做好準備，所以台灣的產品才能受到世界歡迎，日後仍須注重培養科技人才，才能常保競爭力。

2020-08-11 17:50