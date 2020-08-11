資通科技提早轉型 培養人才有備無患

「台灣早就為疫情超前部署，今天才能因應得這麼好！」國發會副主委鄭貞茂11日在玉山安永科技論壇表示，台灣過去幾年推動產業轉型，像是未卜先知般為現今的疫情做好準備，所以台灣的產品才能受到世界歡迎，日後仍須注重培養科技人才，才能常保競爭力。

台灣超前部署抗疫

「台灣雖然防疫有成，但產業還是有受到傷害，整體經濟為何能適應得宜？」鄭貞茂說，台灣過去幾年一直在做產業轉型，因應人口老化、少子化、產業外移等經濟面臨的瓶頸，鼓勵高附加價值的企業回台投資，5+2產業包括亞洲矽谷、綠能、國防、航太等。

「其中資通訊產業表現最好，如果沒有過去幾年的佈局，今天台灣的情況不會這麼好。」鄭貞茂強調，美中貿易大戰如果被迫選邊站，過去幾年大家都說台灣會是直接受害者，現在都改口了，股價已經證明了市場的改觀。「答案是我們不選美國或中國，但是美國和中國都需要台灣！」

積極培養科技人才

「以前請國際講者還要負擔機票，現在透過視訊會議就能授課。」鄭貞茂說，所以政府部門也在思索，如果民間企業都能在家上班，還維持企業效率，那政府為什麼不可以？以前大家沒有重視資安，但現在因為疫情而變得愈發重要，甚至直接變成一個關鍵產業。

鄭貞茂強調，國際分工的形態改變，因為美中貿易戰，即便生產也要分散在各個區域，但每個國家都受到疫情影響，如何擺在安全的地方也是重要的選擇。這時政府就要跟全世界宣傳說「台灣是全世界最安全的地方！」台灣代表高附加價值、安全的投資標的物，而且台灣可以正常上班，不會動輒封城。

「政府推6大核心產業，首要就是確保戰略物資供應無虞。」鄭貞茂強調，國家要做企業的後盾，當半導體產業（如台積電）說缺人才，希望政府提供必要人才，這時就要法規鬆綁，吸引國際人才，培養國內人才。現在AI當道，但企業會說「跟我有什麼關係？」台灣過去幾年培養的AI人才就發揮作用，能到各個企業去幫忙診斷。

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