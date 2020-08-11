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筑波醫電 建構從3C到三醫產業鏈平台

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
竹科管理局11日舉行精準醫療記者會，由科管局局長王永壯（中）主持，邀請世福細胞醫學科技董事長楊文光（左）、筑波醫電董事長許深福（右）簡報，圖為三人合影。記者李珣瑛／攝影
竹科管理局11日舉行精準醫療記者會，由科管局局長王永壯（中）主持，邀請世福細胞醫學科技董事長楊文光（左）、筑波醫電董事長許深福（右）簡報，圖為三人合影。記者李珣瑛／攝影

筑波醫電在台灣ICT產業的基礎上，建構從「3C到三醫」的產業鏈平台，並將所研發的太赫茲波（THz）技術應用於3D封裝缺陷分析，成為半導體產業進入3奈米市場的利器。

筑波科技創辦人許深福，穩居台灣無線通訊領域領導廠商後，於2018年成立筑波醫電（Ace Biotek），在集團的經驗基礎上，結合物聯網應用、太赫茲技術研究、醫療影像演算法、雲端科技、人工智慧跨足早期病變篩檢系統的精準醫療設備產品研發與生產。期望可以減少病患及家人的遺憾。更建構從「3C到三醫」的產業鏈平台。

筑波醫電設置「太赫茲（THz）實驗室」，建立完整的太赫茲研發能力。將太赫茲技術應用於非接觸、非破壞性、即時生醫檢測，準確鑑識組織切片，同時也發揮太赫茲在材料分子指紋頻譜檢測的優勢，創新應用於藥錠成分分析。還針對台灣領先的半導體晶圓製造市場，將太赫茲波（THz）技術應用於3D封裝缺陷分析，成為半導體產業進入3奈米市場的利器。

筑波醫電所開發AI應用研發平台，將AI演算結合雲端資訊，針對醫療數據進行資料探勘，建立客製化模型，應用於藥品分辨、生理訊號分析、熱像儀人臉及口罩偵測、太赫茲檢測分析等。

日前筑波醫電為了降低就診病患院內感染，所開發「雙眼龍」紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統，目前廣泛架設於國內外各醫療及公共環境，守護民眾健康，現在更是防疫利器。許深福透露，隨著新冠肺炎疫情未止，「雙眼龍」產品持續熱銷。

筑波醫電將醫療軟體整合IoT應用技術視為重點發展項目，創新整合 Holter & Event Recorder功能加上AI 人工智慧演算推出Einthoven ECG生理感知器。已獲得TFDA醫療器材認證、ISO-13485及GMP生產工廠資格；在「醫未病」的前題下，也應用於心律不整及睡眠障礙病患監測等，系統陸續布建於國內各大醫療院所及救護車上，成果顯著。

同樣是IoT的延伸，為減輕醫護人員的工作負擔提高服務病患品質，筑波醫電推出Uniiform：IoT&Cloud智慧手寫系統。透過藍芽無線通訊技術，筆跡精準即時同步，順暢無延遲； Uniiform更是解決了一般電子病歷系統不易處理的五官科手繪圖像病歷紀錄，以每個人從小握筆的直覺書寫繪圖，做到即時資訊化，讓醫護人員自在記錄、揮灑自如的便利性。

筑波醫電董事長許深福致力建構從「3C到三醫」的產業鏈平台。記者李珣瑛／攝影
筑波醫電董事長許深福致力建構從「3C到三醫」的產業鏈平台。記者李珣瑛／攝影

醫護人員 半導體 電子病歷

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