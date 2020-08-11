英業達：筆電訂單能見度看到2021年首季

英業達（2356）上半年筆電出貨取得佳績，展望下半年，英業達總經理巫永財指出，筆電訂單還是很強，能見度看到明年首季，不過，實際出貨仍要看疫情發展狀況，且目前部分零組件如Power IC持續缺貨，對於下半年英業達筆電出貨仍是有影響。

英業達今（11）日舉行法說會，市場關注，英業達第2季筆電出貨寫下佳績，動能能否延續至下半年。對此，英業達釋出因今年第2季筆電基期較高，預估本季出貨量與上季570萬台大約持平，但較去年同期有雙位數成長。

巫永財表示，筆電訂單很強，從需求面來看很不錯，若以趨勢來看，「對未來六個月蠻樂觀的」。換言之，筆電能見度看到明年首季。

巫永財指出，實際出貨方面，仍要考量新冠肺炎對經濟的衝擊，以及筆電零組件缺貨問題，因此第4季度展望較不清楚。筆電像Power IC就欠料，從市場上也可以看到8吋晶圓很緊俏，其他像CPU、LCD 都有同樣缺貨狀況，這也影響今年第3季及第4季出貨狀況，希望缺料問題不要延續到第4季。

由於商用筆電急單在上半年大多已告終，下半年目前強勢成長的筆電種類，除了PC品牌廠例行年度消費性新品外，就屬教育用的chromebook 動能最強，也讓法人關心，英業達在該領域佈局。

巫永財強調，會去跟客戶積極爭取chromebook訂單，chromebook 技術門檻比商用筆電低，兩者在生產上差異不大，一旦接到訂單，也不需要特別去擴產。