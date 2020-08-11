英業達Q2獲利季減45.3% EPS 0.46元
英業達（2356）第2季儘管本業轉佳，但因首季有認列上海浦東廠舊廠辦收益44億元，在業外收益基期墊高下，加上第2季有2.61億元匯損，導致第2季獲利季減45.3%，單季每股盈餘（EPS）0.46元，不如首季0.85元。
英業達第2季毛利率4.1%，季減0.6個百分點、但與去年同期相當。營益率1.4%，季增1.1個百分點，年增0.4個百分點。稅後純益16.59億元，季減45.3%、年增21.5%，每股盈餘為0.46元，遜於首季0.85元，但優於去年同期0.38元。
英業達上半年毛利率4.3%，年減0.1個百分點。營益率1%，與去年同期相當。稅後純益46.91億元，年增53.3%。每股盈餘1.31元，優於去年同期0.85元。
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