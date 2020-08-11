英業達Q2獲利季減45.3% EPS 0.46元

「資安問題愈來愈重要，我也會儘快成立數位發展部，讓台灣免受資安威脅！」總統蔡英文11日出席「台灣資安大會」開幕時表示，未來將推動成立數位部、並強化資安基礎建設與打造世界信賴的資安系統，除了發展資通訊產業，也要讓台灣在飽受境外勢力威脅下，給國人更好的資安環境。

2020-08-11 14:07