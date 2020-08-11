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敦泰第2季EPS 0.38元 近三年來新高

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

面板驅動IC廠敦泰（3545）11日舉行法說會，第2季稅後純益1.01億元，季增70.2%，每股純益0.38元，創近三年來新高。累計上半年稅後純益1.6億元，每股純益0.62元。

因疫情關係，部分供應鏈受到影響，終端市場也一度相對保守，第2季期中經過一短暫的下降後迅速反轉，最終僅較第1季小減5%，相較去年同期，由於晶圓代工產能問題充分解決，業績整體表現仍顯著提升近三成。

上半年平板電腦內崁式面板的需求攀升明顯，帶動平板電腦IDC需求，由於敦泰領先佈局，因此，平板IDC市占率及業績在第2季持續有良好表現，同時讓整體IDC產品組合趨於正面。

在產品價格走勢趨穩定，家加上IDC產品組合轉佳的正面幫助下，第2季毛利率為22.16%，較上季度提升0.17個百分點，稅後純益1.01億元，季增70.2%，每股純益0.38元，創近3年來新高。累計上半年稅後純益1.6億元，每股純益0.62元。

平板電腦 IDC 敦泰

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