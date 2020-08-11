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2024年全球LED智慧路燈市場規模 將突破10億美元

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
圖為宜蘭縣政府電子紙應用智慧路燈。報系資料照
圖為宜蘭縣政府電子紙應用智慧路燈。報系資料照

根據TrendForce旗下光電研究處表示，LED終端照明需求與經濟發展高度相關，相關廠商Signify、AcuityBrands、Zumtobel、光林 (光寶集團旗下照明品牌) 與洲明科技等，於近兩年皆持續推出戶外智慧照明新品和解決方案，有利加速智慧路燈市場滲透率拉升，預估2024年全球LED智慧路燈市場(智慧路燈市場規模僅包含燈頭產品和單燈控制系統)規模將達10.94億美元，2019至2024年複合增長率為8.2%。

TrendForce分析師劉玲麗表示，各國政府透過不同階段的財政政策、建設智慧城市、投資新型基礎設施等作為，緩解新冠肺炎疫情造成的產業衝擊，尤其中國和北美地區的道路建設投資佔最大宗，如近期美國普查局數據顯示，截至2020年6月美國當局已投入429億美元在該項目上，透過官方力量振興整體經濟，預期將帶動戶外LED路燈照明需求成長。

中國為全球智慧路燈發展主要推手，華為、騰訊將拿下主導權。廣義來說智慧燈桿主要有「智慧照明、資訊發布、安防監測、環境檢測、充電樁、5G小型基站平台」六大核心功能，而智慧照明設備為其功能配件中的標配產品，涵蓋LED模組化設計燈頭和單燈控制器。觀察智慧路燈專案建設成本，2020年最高配備智慧燈桿市場均價為6,997.9美元，其中智慧照明設備市場均價為182.5美元，佔比2.6%。

目前中國為全球智慧路燈發展的主要推手，但因地緣遼闊且政府訴求不一，加上地方政府往往傾向將智慧路燈標案外包給資源雄厚的企業，然而企業本身可能不擅長該領域的配件設計和製造，必須聯合更多合作夥伴共同承接才能完成，導致實際執行大型市政工程的時間成本高昂。就LED照明廠商而言，因智慧路燈標案涉及物聯網和通信領域，業者必須和強勢的通訊業者合作，因此未來中國智慧路燈專案將由華為、騰訊等資源整合能力強大的企業主導完成。

TrendForce認為，智慧路燈越往下游產業鏈其商機越大，LED照明廠商在既有的優勢基礎上可加強系統服務能力、增加LED照明產品整合實力，以及提升企業服務品質便能進入供應體系；同時，施政單位也需訂定明確智慧路燈標準與完善智慧城市規劃藍圖，為後續LED智慧路燈產業發展提供完整依據。

LED

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