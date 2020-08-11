快訊

民眾安於現狀 大學教授：台灣要成為「國家」不樂觀

2020米其林必比登完整名單！台北54間、台中21間店家公開

出席資安大會 蔡總統：打造世界信賴的資安產業鏈

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
蔡英文總統上午出席「台灣資安大會開幕典禮」。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統上午出席「台灣資安大會開幕典禮」。記者曾吉松／攝影

蔡英文總統今（11）日出席「台灣資安大會開幕典禮」時強調，政府正積極推動幾項重點目標，包括加速成立數位發展部會、強化核心戰略產業資安防護、政府關鍵基礎設施、落實資安防護應用、繼續提升台灣整體數位國力等。打造結合數位實力和國家安全的資安產業，以及被世界所信賴的資安系統及產業鏈。

總統表示，她今年520就職演說就特別強調，未來會在5+2產業創新的既有基礎上，繼續打造「六大核心戰略產業」。其中最關鍵的一項，不只關係到國家安全，更和整體產業經濟發展息息相關的，就是資安產業。

總統說，從今年初以來，面對疫情的挑戰，政府更透過科技防疫的應對模式，創造了受到世界矚目的防疫成果。整體來說，台灣的資通訊安全防護，已經在政府部門和民間社群的密切合作下，邁入嶄新的紀元。

總統指出，然而目前各種境外勢力的挑戰，以及許多惡意威脅的層級，也正在節節升高。尤其現在的網路攻擊，越來越細緻化，也混合不同的攻擊手法，企圖利用社群和網路的開放性，竊取企業的營業機密以及智慧財產權，甚至影響我們的民主體制。

她認為，面對這些嚴峻的國際情勢，我們必須提高戰略思維的層級，以及更完善的資安應對策略，才能繼續發展台灣的數位科技實力，同時維持國家產業的核心競爭力。

總統表示，政府正在積極推動幾項重點目標，首先加速成立數位發展部會。尤其是面對全球數位科技的多重挑戰，更要整合資訊、資安、電信、網路和傳播五大數位發展相關業務領域，用更整合性的思維，提升各種危機處理的應變能力。

第二，強化核心戰略產業的資安防護，更要在產業發展當中，搶先布局 AI人工智慧，以及物聯網的資安應用。確保產業研發當中的資訊安全，全世界對台灣科技產品的信賴，就會是我們最重要的競爭優勢。

第三，強化政府關鍵基礎設施，落實資安防護的應用，尤其在威脅情資方面，遏止不當的滲透攻防。我們更要建立以「數據驅動」為核心的主動防禦體系，達到「超前部署」的目標。

第四，繼續提升臺灣整體的數位國力。結合5G時代和數位轉型的應用發展，持續促進政府、民間和國際夥伴間的合作模式，完成更多的資訊分享、溝通以及合作。透過這些關鍵目標的實踐，可以打造結合數位實力和國家安全的資安產業，以及被世界所信賴的資安系統及產業鏈。

總統強調，政府已經開始與業界共同打造資安物聯網中心，也會是未來資安驗證及資安服務的重要據點。

資安 物聯網

延伸閱讀

看準資安商機 國泰投信參展台灣資安大會

2020台灣資安大會 國泰網路資安ETF是唯一金融業代表

2020台灣資安大會開幕 逾250家國內外廠商參展

蔡英文總統出席「台灣資安大會開幕典禮」

相關新聞

國際VLSI研討會聚焦AI、5G 工研院：摩爾定律仍然有效

工研院主辦2020國際超大型積體電路（VLSI）技術研討會，今年半導體產業聚焦AI人工智慧、5G互聯網、量子電腦及生物電...

資安即國安！ 蔡總統允諾成立數位部

「資安問題愈來愈重要，我也會儘快成立數位發展部，讓台灣免受資安威脅！」總統蔡英文11日出席「台灣資安大會」開幕時表示，未來將推動成立數位部、並強化資安基礎建設與打造世界信賴的資安系統，除了發展資通訊產業，也要讓台灣在飽受境外勢力威脅下，給國人更好的資安環境。

經濟解析／太陽能的春天是真的來了 還是曇花一現？

名列台灣「慘」業已久的太陽能產業，今年第2季以來似乎出現業績回升的跡象，不管是太陽能廠的業績表現，還是業者對產業後市的看...

美禁微信 恐衝擊iPhone銷量

美國總統川普正式簽署行政命令，禁止美企與中國大陸通訊軟體微信業務往來，蘋果恐被迫從App Store移除微信。分析師預估...

美國封殺微信 聯發科意外進補

美國封殺微信，恐迫使蘋果將微信自App Store下架，引爆逾10億微信用戶的「棄用iPhone潮」，衝擊iPhone銷...

蘋果扶植立訊 分割供應鏈

倫敦金融時報（FT）報導，在美中僵局持續惡化和美國設法切斷陸企與全球科技產業關係的背景下，蘋果在大陸扶植立訊公司，可能意...

股權代持糾紛 前台幹槓立訊董座

立訊精密集團管理中心前高層、台籍主管吳政衛控告立訊精密董事長王來春有股權代持糾紛，涉及立訊精密股權5.336%，市值達人...

財星500強 鴻海排名26

《財星》雜誌（Fortune）10日公布最新2020年全球500強企業排行榜，台灣共有鴻海、和碩、台積電、國泰金控、廣達...

鴻海攜英特爾 攻5G專網

鴻海結盟英特爾攻5G。雙方宣布，推出TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，攜手構建5G工業專網關鍵產品，目標為工具機產業...

鴻海攻5G 結合AI 美中台三地布局

鴻海近期持續5G相關投資布局，結合AI與數據分析，在台灣以外，美國、大陸等地都有系列的不同計畫。

搶半導體市場！傳三星9月起建P3廠 造價預計超過800億

全球半導體需求熱絡，台灣的台積電（2330）搶得全球最大的晶圓代工商機，但韓國的三星也積極要分食全球半導體的市場大餅，近...

十銓科技7月營收6.07億元 電競、SSD 雙箭頭添動能

十銓科技（4967）公布7月營收6.07億元，累計今年前7個月合併營收43.6億元，較去年同期成長6.16%，累計營收合...

熱門新聞

康友證實董座失聯 高層全求去

美禁微信 恐衝擊iPhone銷量

北富銀授信疑案 金管會進駐調查

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

國壽印尼踩雷 認賠140億

境外資金匯回 上衝2,000億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。