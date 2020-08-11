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資安即國安！ 蔡總統允諾成立數位部

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

資安問題愈來愈重要，我也會儘快成立數位發展部，讓台灣免受資安威脅！」總統蔡英文11日出席「台灣資安大會」開幕時表示，未來將推動成立數位部、並強化資安基礎建設與打造世界信賴的資安系統，除了發展資通訊產業，也要讓台灣在飽受境外勢力威脅下，給國人更好的資安環境。

呼籲成立數位發展部的聲浪很高，北商校長張瑞雄曾撰文指出，「成立專責資訊部門」為國內資訊產、學、研界多年來的主張，發起連署時曾得到近170位教授具名支持。政治大學廣告系教授鄭自隆亦提醒，數位部有成立必要，但未來與NCC、科技部的權責劃分會是需要研究的重點。

成立數位發展部門

現場除了蔡總統以外，國安會秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、NCC主委陳耀祥、金管會主委黃天牧、科技部部長吳澤成、數位政委唐鳳等人都陪同總統到場，在蔡英文致詞完後亦陪同蔡英文參觀資安大展，由多位科技領袖，如PcHome董事長詹宏志等人進行導覽。

「今天政府跟資安有關的部門都傾巢而出啊！」蔡英文笑說，資安是重要戰略產業，未來會在5+2的基礎上，打造6大核心產業。其中資安產業關係到國家安全與產業經濟發展，未來施政團隊也會持續秉持著「資安就是國安」的信念，根據各部會的需求，發展不同的施政目標。

須培養資安意識

蔡英文指出，在她任內已完成資通安管法的立法、國安法修正，配合民間科研團隊在全球競賽展現優異實力，面對疫情挑戰，政府與民間攜手，打造科技防疫模式，才能創造如今讓世界矚目的成果。未來她也會加速成立數位發展部門，讓資通訊、5G、資安等產業有共同發展平台，強化台灣資訊產業。

她也提醒民眾，境外勢力的挑戰不容小覷，現在的網路駭客、詐騙混合多樣攻擊手法，竊取企業機密與智慧財產權，嚴重者甚至會影響國安與台灣的民主。因此面對嚴峻國際情勢，她會完善資安應對策略，民眾也要培養資安意識，「產業資安發展完善，打造世界信賴的資安系統後，才能安心發展數位經濟。」

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資安 蔡英文 國安會

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