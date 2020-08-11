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緯穎Q3營收 挑戰年增四成

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

伺服器大廠緯穎（6669）在美系客戶第二季強力拉貨後，第三季預期營收將走緩，但仍可交出優於去年同期成績，有望挑戰年增四成。

展望第三季，微軟資料中心訂單在今年6月達出貨高峰後，預估第三季將趨緩，而臉書訂單則維持穩定。同時，本季記憶體價格將略為走緩，以及營業費用下滑下，將抵銷營收規模縮小的影響。

緯穎今年7月營收156.09億元，月減30.3%、但年增38.5%；累計今年前七個月營收1,028.29億元，年增11.8%；法人預估，緯穎第三季營收將季減，但仍較去年同期有顯著雙位數成長，年增率上看四成。

針對下半年市況，緯穎指出，雲端資料中心產業需求仍穩健，但考量新冠病毒疫情帶來的不確定性仍多，公司持續致力於維持供貨彈性與營運動能，審慎樂觀看待整體出貨需求。

展望2021年，緯穎持續正面看待伺服器業務，預期明年客戶擴充數據中心，將帶動伺服器機櫃需求成長，且新客戶亞馬遜訂單持續逐漸升溫，緯穎已取得明年亞馬遜新專案，其中主機板為自主設計。在新專案及緯穎邊緣運算應用加持下，法人樂觀緯穎明年能持續成長。

緯穎第二季合併營收達520.71億元，營業淨利為29.20億元，稅後淨利為21.69億元，每股盈餘（EPS）為12.41元，高於去年同期的9.5元。

受惠於第一季出貨遞延及供應鏈逐漸恢復，緯穎第二季伺服器出貨量與合併營收均創單季歷史新高。單季營收年增23.2%，毛利率年增1.0個百分點至7.8%，營益率年增0.7個百分點至5.6%。

緯穎今年上半年度合併營收達872.08億元，年增8.1%。獲利能力因產品組合改變，較去年同期提升，毛利率年增1.2個百分點至7.7%，營益率年增0.9 個百分點至5.4%，稅後淨利為36.32億元，稅後淨利率年增 0.7 個百分點至4.2%。每股盈餘為20.78元，高於去年同期的17.38元。

營收

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