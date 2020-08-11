經濟解析／太陽能的春天是真的來了 還是曇花一現？

名列台灣「慘」業已久的太陽能產業，今年第2季以來似乎出現業績回升的跡象，不管是太陽能廠的業績表現，還是業者對產業後市的看法，都有擺脫過去幾年谷底的氣勢，但台灣的太陽能產業的春天真的來了嗎？還是只是短暫的曇花一現。對此，業者認為，產業回升已是明顯趨勢，但後市要觀察的是業界會不會過度擴充產能讓產業回升的期間受到壓縮。

台灣太陽能產業的回升，市場需求的主要動能來自政府政策推動國內綠能建置，而其中，近幾年來，屋頂型的太陽能廠建置延伸到面積更廣、對太陽能模組需求更的地面型太陽能廠，另外，水面上的漁電共生等，都是讓國內太陽能模組需求量在近二年快速且大幅成長的主要因素。

事實上，去年在地面型案場建置第一年起跑之下，已使不少國內太陽能廠的業績受到帶動，特別是太陽能模組出貨比重較高的廠商，受惠更是明顯。在各大廠中，聯合再生（3576）去年獲利若忽略一次的提列資產減損，本業營運明顯回升、茂迪和元晶雙雙寫下近三年最佳業績表現、而向來著重太陽能模組的安集，去年獲利更寫下歷史新高。

國內太陽廠高層指出，台灣太陽能的春天真的來了，不會是曇花一現，但是這個春天能維持多久，最終還是觀察未來市場供給的變化而定。

該名高層進一步指出，目前看來，國內推動地面型案場，應該可以讓國內太陽能模組需求維持二至三年的榮景，因此，今年雖有疫情影響，但疫情趨緩後，市場需求仍樂觀，不過要觀察的是，在看好未來市況下，去年就有太陽能廠商積極擴產，後續是否會出現供給過大而影響價格，才是牽動市況的主要因素。