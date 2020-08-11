高階IT訂單強力挹注 元山7月營收月增1.9%

元山（6275）受惠電競設備、通訊機房及資料儲存中心建置需求升溫，帶動高階IT訂單挹注，帶動7月營收雙成長，月增1.9%。

元山公告2020年7月營收2.77億元，月增1.9%、年增26.6%；累計今年前7月營收達19.22億元，年增7.92%，營運穩健成長。

元山表示，7月份除中國車用風扇訂單持續穩定挹注外，因5G商轉帶動資料儲存中心擴建、電競設備等市場需求，元山過去積極開拓相關領域應用在今年下半年起開始發酵，成為7月份營收較上月成長1.89%的重要關鍵。

由於高階IT產品屬於高毛利高利基型產品，進入門檻亦相對較高，而5G世代在傳輸的速度與資料運算處理量為過去4G的近百倍，瞬間產生的高溫廢熱需快速且有效排除，才能避免機台過熱造成短路當機，元山以既有車安規格的散熱技術，加上先前積極布局訂單通路，使元山營運成長動能不斷。

下半年元山將持續看好市場對散熱風扇的需求，中國車市對風扇需求仍高，東莞塔崗新廠將持續穩定出貨，而5G世代帶動的高階IT散熱等剛性需求訂單亦開始發酵挹注，元山可望維持全年營運暢旺。