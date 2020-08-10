因認證進度策略性調整訂單 瑞基7月營收月減26.96%

瑞基海洋（4171）於昨（10）日公告7月合併營收5,201萬元，年增154.19%，不過月減26.96%。瑞基指出，雖7月產線產能穩定，訂單佈局因應認證進度而做策略性調整，因此產能較6月略減。累計1~7月營收4.38億元，年成長138.59%。

瑞基表示，7月以來新冠檢測試劑產能穩定，已朝規劃方向生產。認證方面，8月初完成GMP查廠，目前向衛福部TFDA申請正式外銷許可及製售證明中。瑞基旗下POCKIT Central新冠病毒檢測設備及試劑產品，已於7月中旬取得台灣衛福部（TFDA）防疫專案核准製造之產銷及輸出許可。瑞基解釋，由於前後兩者產銷及輸出許可之效期與接受國家不同，因應外銷各國認證之需求，皆佈局申請 ; 至於美國FDA EUA已獲通知，現已進入審核階段。

而市場銷售方面，瑞基在國內接連獲得外交部採購檢測試劑；國際市場新增史瓦帝尼王國衛生局訂單。新冠檢測試劑之外市場，水產畜產皆較去年同期成長，中國市場7月亦回穩，較去年同期成長64%。

至於產能方面，檢測試劑目前產能滿載，可達最大產量15萬劑。董事長劉正忠日前在法說會上指出，真正的競爭關鍵，在於產能是否拉升上來，各公司有專注的領域，有不同訴求。對瑞基來說，產能拉升會是一個挑戰，目前部份產能外包，已有5家外包商。而目前上游原料供應商可負荷約50~60萬劑產能，若原物料能持續穩定供應、產線調整完備下，目標第3季100萬劑，第4季150萬劑。

瑞基今年初就開始啟動擴產計畫，除部分產品委外製造，也向中科承租廠房，會將既有產線移至中科新廠，預計8月設備建置完成並開始試產；而既有的廠房剩餘空間，將導入自動化生產設備，預計第3季開始月產能可突破20萬劑，目標全季100萬劑。