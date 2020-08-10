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搶半導體市場！傳三星9月起建P3廠 造價預計超過800億

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
面對半導體需求升溫，且產業後市看好，三星積極擴建新廠，以求盡快提高產能。 美聯社
面對半導體需求升溫，且產業後市看好，三星積極擴建新廠，以求盡快提高產能。 美聯社

全球半導體需求熱絡，台灣的台積電（2330）搶得全球最大的晶圓代工商機，但韓國的三星也積極要分食全球半導體的市場大餅，近日韓媒報導，三星電子（SAMSUNG）在南韓本土最新一座半導體廠最快下月將開始動工，據傳投資金額將達807億元新台幣

面對半導體需求升溫，且產業後市看好，三星積極擴建新廠，以求盡快提高產能。根據韓國媒體韓聯社報導，三星電子將在南韓本土最新一座半導體製造設施最快下月將開始動工，新廠將建在位於首爾南方的平澤市（Pyeongtaek），被稱為「Pyeongtaek Line 3（P3）」（平澤3號產線）。

此外，據韓媒報導指出，P3將可能成為三星位於平澤市規模最大的半導體廠，造價預期將超過30兆韓元（約807億元台幣）。

三星總共計劃於平澤興建6座晶片製造設施，目前P1已投產、P2可望於明年完全上線，業內人士推測，考慮到設備安裝與測試也需要時間，P3有可能在2023下半年啟動量產。

雖然三星並未正式對外公布P3生產進度規劃及將產製何種晶片，不過，業界人士普遍認為，三星趕建工廠明顯是為搶佔目前高漲的晶片需求。

三星電子 半導體 新台幣

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