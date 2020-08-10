十銓科技7月營收6.07億元 電競、SSD 雙箭頭添動能

十銓科技（4967）公布7月營收6.07億元，累計今年前7個月合併營收43.6億元，較去年同期成長6.16%，累計營收合併營收創同期歷史新高紀錄。7月T-FORCE電競佔整體營收32.45%，品牌SSD佔比達到18.86%，凸顯十銓發展品牌、競逐電競與SSD的策略持續奏效，大幅降低了疫情及產業的波動風險。

十銓表示，受惠於疫情影響，各PC/NB品牌及代工廠對宅經濟與遠距辦工、線上學習帶動的銷售熱潮仍持續看好，使SSD需求順勢拉升，SSD銷售量較去年同期增逾6成。另外在5G、AI、IoT、伺服器等高效能運算應用商機，需求降溫造成市場的不確定性風險提高，但十銓仍堅定發展利基產品，持續為暫時遞延的 5G相關應用的高速成長做好準備，積極搶攻工控SI領域客戶，爭取穩定訂單力求突破。

依據研調機構DRAMeXchange報導指出，截至今年年底，整體DRAM市場恐供過於求，整體市況最快待2021年第2季才有可能反轉；供需價格方面，DRAM和NAND Flash合約價與現貨價格呈現走跌，現貨價跌幅甚至於高於合約價，顯示消費信心仍有疑慮，加上市場不確定因素仍多，十銓審慎看待下半年消費市場的變化。

5G基礎建設雖待建置，客戶端建立安全庫存的狀況會減緩，三星、鎧俠等原廠針對未來全球不斷增長的記憶體需求做準備，持續規劃DRAM和NAND Flash的產能擴充，整體需求湧入尚需時間發酵。

展望今年第3季，十銓仍看好價格將讓SSD的普及率及搭載容量提升的需求，CREATOR創作者市場更是接下來的新戰場，不僅 Intel與NVIDIA力拱，Acer、Asus、Gigabyte等各大品牌廠也紛紛看好跟進；十銓超前佈署CREATORPC市場，推出全新創作者系列T-CREATE產品，專為影音內容創作及編輯所需要的強大運算、存儲速度及多工處理設備，提供多元的升級選擇，以滿足各場域應用需求，可望成為新的營運動能。