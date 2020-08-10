快訊

被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

富邦媒7月營收51.4億元、年增26% 續創單月同期新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

富邦媒（8454）公告7月合併營收51.4億元，年增26.7%，營收再創單月同期歷史新高。累計1至7月合併營收361億元，較去年同期成長30.7%，再締新猷。

富邦媒表示，7月份momo網路購物業績再攀歷年同期新高，年增31.8%；且持續6個月超過全公司營業額的9成；其中以3C家電年增41%、健康休閒年增38%、美妝保健年增29%，成長位居前三名。行動購物業績表現則年增42.7%，占比達71.1%。

富邦媒表示，7月份在「夏日抗暑」與「暑期娛樂」二大商機挹注下，帶旺momo網路購物的營運表現。季季豔陽與屢創新高的溫度，點燃涼夏家電的買氣，momo集結家電大廠包含聲寶、東元、國際牌、禾聯以及奇美等品牌，其中消費首選DC風扇單月即繳出約19,500台熱銷佳績；一級能效冷氣空調亦有銷售約15,000台的亮眼表現。

此外，暑假到來娛樂商機蓬勃，宅在家的電競風潮勢不可擋，momo主打「DIY打造個人化電競設備」受到玩家的青睞，帶動電競商品銷售成長約1.5倍。因應全球防疫，為滿足暑假期間無法出國購物，集結全球百大品牌，以「線上出國，用指尖探索世界好貨」為核心舉辦《全球購物祭》，活動期間廣受消費者熱絡響應，也為7月營收添柴火。

時序進入8月，公司表示，繼父親節贈禮採買潮後，中元節置辦商機接續而來，momo首波推出「澎派備中元」活動搶市，8月16日前集結零食、米麵、飲品、罐頭、生鮮等下殺5折起，再加碼「滿額抽任天堂Switch」、「滿額登記送5% momo幣」兩大好康，助攻中元檔期業績。

富邦媒 momo

延伸閱讀

熱銷排行榜快來看！momo購物網「中元祭」泡麵、乾拌麵下殺5折起

高價百貨股半年報出爐 富邦媒和寶雅成長、統一超衰退

富邦媒Q2每股賺3.36元 創新高

momo購物網「全球購物祭」32大品牌最低下殺48折起

相關新聞

台積電上月營收1,059億元 年增25%

台積電（2330）今（10）日公布7月營收報告。2020年7月合併營收約為1,059億6,300萬元，較上月減少了12....

機殼產業「蹺蹺板」 法人看多鎧勝、看空可成

陸廠立訊搶進iPhone組裝事業，引發台灣機殼產業連鎖效應。由於可成（2474）仍與中國廠商談判業務切割或合作可能性，引...

十銓科技7月營收6.07億元 電競、SSD 雙箭頭添動能

十銓科技（4967）公布7月營收6.07億元，累計今年前7個月合併營收43.6億元，較去年同期成長6.16%，累計營收合...

聯電7月營收154.95億元 改寫今年新高

聯電（2303）今（10）日公布內部自行結算之2020年度7月份合併營收為154.95億元，月增6.26%，改寫今年新高...

南電Q2每股賺1.29元 上半年賺2.01元

IC載板廠商南電（8046）今（10）日公布財報，第2季單季每股稅後純益1.29元，較去年同期轉盈。累計上半年每股稅後純...

富邦媒7月營收51.4億元、年增26% 續創單月同期新高

富邦媒（8454）公告7月合併營收51.4億元，年增26.7%，營收再創單月同期歷史新高。累計1至7月合併營收361億元...

晶呈切入晶圓重生領域 訂單滿到2年後

從事精密化學品的晶呈科技（4768），跨入晶圓重生領域，獲得台、美、日多家客戶認證下單，目前生產線試產順利，預計明年處理...

友達7月營收229億元 月增6%

友達光電（2409）今（10）日公布2020年7月合併營收229億元，較上月增加6%，較去年同期增加3.9%。

欣興7月營收優於預期 外資維持加碼評等

載板大廠欣興7月營收優於預期，美系外資看好8月底欣興將開始為新款手機供貨類載板（SLP），營運動能有望延續，維持加碼投資...

家登季底入帳高峰甫過 7月營收月減逾3成

隨著季底業績入帳高峰剛過，傳載方案商家登7月營收驟降至新台幣2.14億元，月減逾3成

安碁資訊7月營收 月減近三成

資安服務廠商安碁資訊（6690）7月營收月減近三成，安碁表示，隨著5G全球的布局和建立，企業組織在部署5G相關應用技術時...

鴻海攜手英特爾 推出TSN+5G先驅架構關鍵產品

為加速推動工業5G專網於產業的應用，英特爾（intel）與鴻海（2317）宣布共同推出TSN+5G有線及無線的先驅網路架...

熱門新聞

200億 鴻海Q2獲利估增十倍

台積購綠電 帶動太陽能翻揚

面板復甦 雙虎加薪

央行暗示 台幣有貶值壓力

不再叫外送…4成不想付運費

北富銀總經理涉案 黃天牧證實有吹哨者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。