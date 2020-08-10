富邦媒7月營收51.4億元、年增26% 續創單月同期新高

富邦媒（8454）公告7月合併營收51.4億元，年增26.7%，營收再創單月同期歷史新高。累計1至7月合併營收361億元，較去年同期成長30.7%，再締新猷。

富邦媒表示，7月份momo網路購物業績再攀歷年同期新高，年增31.8%；且持續6個月超過全公司營業額的9成；其中以3C家電年增41%、健康休閒年增38%、美妝保健年增29%，成長位居前三名。行動購物業績表現則年增42.7%，占比達71.1%。

富邦媒表示，7月份在「夏日抗暑」與「暑期娛樂」二大商機挹注下，帶旺momo網路購物的營運表現。季季豔陽與屢創新高的溫度，點燃涼夏家電的買氣，momo集結家電大廠包含聲寶、東元、國際牌、禾聯以及奇美等品牌，其中消費首選DC風扇單月即繳出約19,500台熱銷佳績；一級能效冷氣空調亦有銷售約15,000台的亮眼表現。

此外，暑假到來娛樂商機蓬勃，宅在家的電競風潮勢不可擋，momo主打「DIY打造個人化電競設備」受到玩家的青睞，帶動電競商品銷售成長約1.5倍。因應全球防疫，為滿足暑假期間無法出國購物，集結全球百大品牌，以「線上出國，用指尖探索世界好貨」為核心舉辦《全球購物祭》，活動期間廣受消費者熱絡響應，也為7月營收添柴火。

時序進入8月，公司表示，繼父親節贈禮採買潮後，中元節置辦商機接續而來，momo首波推出「澎派備中元」活動搶市，8月16日前集結零食、米麵、飲品、罐頭、生鮮等下殺5折起，再加碼「滿額抽任天堂Switch」、「滿額登記送5% momo幣」兩大好康，助攻中元檔期業績。