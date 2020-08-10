晶呈切入晶圓重生領域 訂單滿到2年後

從事精密化學品的晶呈科技（4768），跨入晶圓重生領域，獲得台、美、日多家客戶認證下單，目前生產線試產順利，預計明年處理量可超過單月3萬片，訂單排滿2年後，為公司營運增添動能。

晶呈今天公布7月營收4,644萬元，年減9%；累積前七月營收2.88億元，年減1.7%。不過隨著半導體景氣熱轉，公司對下半年營運看法審慎樂觀。

晶呈為專業特殊氣體及先進設備材料開發製造商，以獨有技術生產半導體用的特殊氣體，目前晶呈生產包括12種特殊氣體，應用在各半導體廠先進製程，部分產品甚至獲得重量級客戶指名採用。由於半導體景氣成長明確，晶呈可望跟著沾光。

另外晶呈正切入新的晶圓重生領域，可望為公司營運裝上新引擎。晶呈正積極投入氣態分解溶蝕技術量產，應用於晶圓重生，準備搶食目前晶圓再生市場大餅。

晶呈發言人張永宏說明，傳統晶圓再生是採用濕式化學品浸泡晶圓片，再加以研磨再生，但隨著半導體技術進步，目前傳統晶圓再生技術達到瓶頸，晶呈獨家專利氣態分解溶蝕技術，利用氣體分子更小，效果更強的特性，更能符合先進製程的晶圓再生需求，目前已經試產成功，且氣態分解溶蝕技術所使用的材料用量，僅傳統濕式化學品的百分之一，兼具低成本及環保效益，是具備高度競爭力的創新應用。

晶呈以此技術創新應用於晶圓重生，可望受惠於產能滿載並可因應客戶需求迅速擴充新產能帶動下，挹注晶呈未來高度的營運貢獻。

張永宏估算，目前全球138座12吋晶圓廠，每座廠每個月都有約4,000至5,000片無法用傳統方式再生擋控片，整體市場規模龐大，目前晶呈產能已無法完全滿足客戶需求，包括晶圓代工大廠與記憶體大廠都已經完成認證下單，訂單目前排到2年後，公司也積極研究擴增生產線。