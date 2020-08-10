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機殼產業「蹺蹺板」 法人看多鎧勝、看空可成

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
可成董事長洪水樹。（本報系資料庫）
可成董事長洪水樹。（本報系資料庫）

陸廠立訊搶進iPhone組裝事業，引發台灣機殼產業連鎖效應。由於可成（2474）仍與中國廠商談判業務切割或合作可能性，引發投資人對公司未來不確定性大增，相反鎧勝-KY（5264）因市場預期將攜手立訊合作，將能有效提升iPhone機殼產能，帶動法人資金產生「蹺蹺板」，看多鎧勝、看空可成。

據悉，可成在與立訊協商收購iPhone機殼業務破局後，目前可成正與同為蘋果供應鏈的陸商藍思科技談判，雙方談判已一段時間。

可成原先與立訊及藍思同時談判，惟可成與立訊最後卡在收購價格，因此最後破局，立訊轉而找上和碩集團旗下的鎧勝-KY，雙方合作已有一段時間；惟可成或鎧勝都對與陸廠合作或收購等消息未予證實。

供應鏈透露，由於可成想出售iPhone機殼業務，已引發公司不少幹部對未來產生不確定性，立訊進而大肆挖角可成團隊，甚至傳出有六成人力轉往立訊就職。

據了解，立訊團隊已進駐鎧勝浙江嘉善廠一段時日，該廠原先規劃就是製造iPhone金屬機殼業務，而立訊進駐後，將規劃與先前收購緯創的iPhone昆山組裝事業進行上下游整合。

不過，時至今日，鎧勝仍未對外宣佈與立訊合作是收購層面或是僅業務合作。法人分析，鎧勝有望引進中國供應商，不論以合作或業務切割方式，都能將鎧勝原有 iPhone 機殼產都效利用。

此外，鎧勝有望下半年承接新 iPhone類模組的業務。換言之，不論鎧勝最終與立訊合作方式為何，藉由立訊擠進iPhone組裝事業的機會，鎧勝都能把原本虧損的iPhone業務體質轉佳，進而改善公司整體營運狀況。

相反在可成方面，法人指出，可成已錯過最佳談判時間點與人選，因此不論是箇中條件或是將來客戶的培養優先順序，都將不如可成最剛開始的規劃。

此外，可成與陸廠談判時間已拉得太長。法人認為，部分可成關鍵人才已流失或是員工凝聚力已降低，跟客戶的關係也出現變化，因此可成需要更多時間將自己的競爭優勢補上。

可成 立訊 鎧勝

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