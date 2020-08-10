安碁資訊7月營收 月減近三成

資安服務廠商安碁資訊（6690）7月營收月減近三成，安碁表示，隨著5G全球的布局和建立，企業組織在部署5G相關應用技術時，對企業資安可能造成的衝擊，應該納入企業營運風險的重要考量。

安碁公布7月營收0.54億元，月減29.8%、但年增13.7%；累計今年前七個月營收4.01億元，年增25.6%。

安碁指出，隨著5G全球的布局和建立，在科技、經濟、社會、生活等各層面將帶來巨大影響，對許多產業的創新應用，挟著5G網路優勢，開啟萬物聯網的智慧化，但企業組織在佈署5G相關應用技術時，對企業資安可能造成的衝擊，應該納入企業營運風險的重要考量。

政府提出「臺灣5G行動計畫 (2019-2022)」，以5G帶動新興寬頻電信服務及創新垂直應用服務，整合多元科技發展新興服務。「完備5G技術核心及資安防護能量」是此計畫推動主軸之一，尤其是強化5G關鍵基礎設施及營運資安防護能力，打造國家整體資安防護機制。

依據Ericsson針對5G對產業衝擊的研究報告顯示，其中能源佔了最高的比重，醫療、交通與與金融依序於後。安碁資訊強調發展5G新經濟，關鍵基礎應該先行，以發展國家關鍵基礎為應用基石，帶動其他產業。

目前負責國家能源、水資源、交通、金融等四大關鍵基礎設施，希望透過關鍵基礎的資安防護經驗，將維運技術(OT)推廣至工業物聯網的裝置場域，降低企業營運中斷的風險，落實企業永續發展的社會責任；參與政府推動數位國家創新經濟的發展策略，透由數位科技智能發展的新技術，實現5G智慧新生活。