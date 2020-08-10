經濟學人智庫攜手SAS 發表《全球商業晴雨表》

全球經濟要從新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的危機中再起，有很多種可能的走勢。眾人最期待的當然是 V 形，其次是 U 形，曇花一現的 W 形和大家都很害怕的 L 形則是最糟的情況。最新經濟學人智庫進行問卷調查及分析，並由數據分析領導者SAS 提供技術支援的《全球商業晴雨表》(Global Business Barometer, GBB)結果顯示，直至6 月底全球經濟復甦仍呈現 U 形的可能走勢。

•高階主管對全球經濟三個月展望的整體看法，從 5 月的 -27.7 點上升到 -16.8 點 (範圍介於 -50 到 +50)

•相較於 5 月時，亞太地區高階主管的整體看法已經樂觀許多，尤其是針對消費者信心指數，從 5 月的 -25 點提高了 20.3 點，來到 6 月的 -4.7 點

•中國是晴雨表涵蓋範圍中第一個轉為正指數的經濟體，對國內經濟展望的信心指數達到 +2.0 點

•受訪者中只有 8.1% 非常認同其國家已做好重新開放的準備，另外只有 6.7% 受訪者非常認同其國家已準備好要恢復正常運作

逐步由黑翻紅：全球經濟的整體晴雨表指數來到-16.8點，是最接近正指數的一次。其中拉丁美洲和亞太地區的受訪者反應最樂觀，分別提高了18.5 和4.0 點。北美地區受訪者對全球和區域經濟的看法則與上一次相去不遠，僅上升1.5 和0.2 點，對這兩個部分的看法都最悲觀。

中國是第一個由黑翻紅的經濟體：中國企業高階主管對中國經濟的三個月展望在 6 月轉為「稍微好轉」，雖然還是只有+2.0 點，但中國仍是《全球商業晴雨表》(GBB)從 4 月開始第一個出現正指數的經濟體。整體變化與先前的GBB (展望指數為-21.9 點) 有明顯對比，是調查的 12 個主要經濟體中差距最顯著的。

難以展開的跨域之路：6 月GBB 的受訪者中只有8.1%「非常認同」其國家已做好重新開放的準備，另外也只有6.7% 受訪者「非常認同」其國家已準備好要重返疫情開始之前的正常運作。這些數據讓人感到寒心，無論受訪者是因為瞭解問題的嚴重性和範圍，或是對全球或各國在新冠肺炎事件處理上能力不足的控訴 (又或者兩者皆有)。在晴雨表指數轉變之前，更多各國的領袖和政策制定者必須向人民展示，其具有能有效控制病毒的能力。

企業高階主管皆認為，擁有「更高的數位靈活性」，生存機會越大。代價是？

•科技公司比其他領域主張增加支出的傾向更高

•高階主管認為，擁有「更高的數位靈活性(Digital Agility)」是讓公司取得更多恢復力的主要機會，但策略性規劃與企業永續性則排在名單中的最後幾名

科技支出增加：科技公司平均需要投入比一般公司更高的支出，這樣對於迎接 U 形經濟復甦來說是很有前景的。

「數位靈活性」獲選為最具價值的投資機會：在所有能讓公司提升靈活性的方法之中，「更高的數位靈活性」獲 50.1% 受訪者選為最具價值的投資機會。緊接在後的是占 45 % 的「更優質的客戶體驗」，以及占 42% 的「提升產品創新度」。但策略性規劃和企業永續性卻排在名單中的最後幾名，似乎有點讓人憂心。雖然全球疫情的風險在新冠肺炎出現之前早已有跡可循，但似乎只有少數人做好準備。在此情況下，企業也只能一窩蜂地求助於臨時性的解決方案 (數位通常是第一個)，無法有條不紊地循序應變。

金融業領導者最有可能在未來三個月內提高投資

金融業高階主管將提高投資，以實現更多可能性：從表示將「照常投資/花費」或「稍微提高投資」的金融業領導者的比例中可看出，金融業對未來三個月業務投資的態度要比科技公司更為積極。最近一次的晴雨表指數顯示，金融業抱持著與醫療業或製藥業同樣的樂觀態度。

在所有企業高階主管中，醫療業領導者對新冠肺炎之後的經濟復甦最為樂觀

醫療業的氛圍也支持這項預測：醫療業高階主管是跨所有產業最樂觀的，他們堅信市佔率、營運靈活性和獲利能力都會「略為提升」，此外對營收成長也同樣樂觀。不出所料，醫療和製藥公司也名列於宣稱將略為提升或大幅提高投資或業務支出的公司名單之中。這些資金大多將投入到關鍵療程或前線設備的研發，以及藥物採購或銷售通路的投資。