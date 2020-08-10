群創徵才！限期祭出加碼獎金 最高可領2.7萬元

面板業景氣回溫，群創（3481）在8月起的技術員／設備技術士招募活動 ，祭出加碼獎金搶人才。凡是於10月底前依規到職，除可享：自推獎金、久任獎金之外，還首度推出「住宿津貼」，鼓勵跨縣市就業。符合各項獎金條件者，最高可領到總計2.7萬元的獎金。

群創表示，除了竹南廠區、台南及路竹廠區常設的徵才措施外，還針對台南廠區需求的設備技術士、及輪班技術員，將在8月分別於六地：彰化、屏東、雲林、南投、台東及台中，共舉辦七場跨區徵才活動。其中，專科畢業的設備技術士薪資，分別為：日班3.3萬元起、夜班3.9萬元起。國中畢業的輪班技術員，日班薪資2.6萬元起、夜班3.2萬元起。

同時，群創並針對：助理技術員、工程技術員、設備技術士三大類職缺，祭出不限名額的「加碼獎金」，包括：以往不定期推出的「自推獎金」、及「久任獎金」，以及新推出針對外縣市人力的「住宿津貼」福利。凡是8月起參與群創光電DL招募活動經錄取，並於今年10月底前報到者，即可依規領取各項獎金。

符合「自推」條件者，到職滿六個月，即可獲發給6,000元獎金；到職滿一年者，亦可領取「久任獎金」6,000元。另外，外縣市員工依到職滿六個月、九個月及一年，分別各可獲得5,000元獎金。同時符合上述三項獎金資格者，則最高可領2.7萬元。

群創說明指出，主要是考量到今年上半年受新冠肺炎疫情影響，實體徵才活動大都無法舉辦。於是，今年下半年適度推出例行性徵才訊息與活動，並鼓勵戶籍地非台南的求職者加入群創光電工作，除了享受在性價比較高的台南生活，在活絡就業市場的同時，透過補貼5,000元到1.5萬元不等的住宿津貼，同步創造個人工作穩定、公司與產業的發展。