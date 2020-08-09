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崇越論文大賞 賴副總統盛讚發掘商管人才

經濟日報 / 記者簡永祥／台北即時報導

台灣管理學界最具公信力的碩博士論文競賽「崇越論文大賞」，9日在圓山大飯店舉行頒獎典禮。副總統賴清德受邀出席致詞時，盛讚主辦的崇越（5434）辦理崇越論文大賞，鼓勵研究創新，培育台灣人才，進而提升台灣產業競爭力。

崇越集團董事長郭智輝表示，透過辦理崇越論文大賞，積極鼓勵產學合作，讓碩博士生在研究期間便培養獨立思考、研究的能力，不僅能發現問題，更有預防問題、解決問題，以及問題發生後的處理能力。

崇越論文大賞，素有「管理學界奧斯卡」美譽，今年已邁入第13個年頭。今年的崇越論文大賞共有來自19個國家、72所大學的832篇論文角逐特優論文獎項，經過四輪嚴謹的書面與口頭報告審查，篩選出107篇論文，再自其中精選6篇特優論文。

為因應快速的產業變遷，崇越論文大賞歷年皆因應時勢調整競賽主題，讓學術論文更貼近實務，成為企業營運管理的解決方案。

今年獲頒特優獎的6篇論文，多能呼應產業趨勢，如：物聯網、賣家直播、線上評價、Bank4.0。中山大學資訊管理學系林彥均研究信任及現狀偏誤對於網路銀行使用意圖的影響；臺北大學企業管理學系陳彥鈞探討直播賣家如何影響觀眾的觀看和購買意願；國立中興大學企業管理學系徐曉頡解密住房網站的線上評論，分析奢華飯店品牌競爭優劣勢，有利飯店業者進行資源有效部署。

崇越電 賴清德

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