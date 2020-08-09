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創業之星／光禾感知CEO王友光七度創業 享受斜槓人生

經濟日報 / 記者蔡銘仁／台北報導

光禾感知共同創辦人暨執行長王友光曾七度創業，畢業於中山醫學大學營養系的他，做過補教業、手機批發、直銷、到電視購物，到現在成為軟體新創公司的執行長，可說是標準「斜槓人生」的代表。

敢衝、理想化、想得遠的他，帶領著光禾感知三年間在國內外逐漸打響知名度，去年更為《日經Business》評選會改變世界的100家公司中，唯一入選的台灣公司。

今年44歲的王友光，2006年開始於中國大陸和台灣兩邊跑，做起電視購物的生意。

當時，他公司年營收最高曾衝破3,000萬美元（約新台幣9.2億元），本來甚至要在上海IPO（首次公開募股），無奈2015年碰上股災，2016年告別中國返台，另起爐灶。

王友光提出微笑曲線，述說自己從零開始，決定返台再創業的想法，「微笑曲線若一邊是市場，一邊就是源頭，源頭可能包括專利技術、品牌授權等，技術的源頭產品打造端，台灣相對有優勢，我過去就對軟體很有興趣，也遺憾沒有做這個行業，回台灣就決定要投入進去。」

身為軟體的外行，王友光先選定有興趣的AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）和大數據領域，發了數十封E-mail給各領域的專家，期望找尋學習的機會，但多數的信件都石沉大海。不過，皇天不負苦心人，某天，當時擔任台北大學資訊工程系教授、現任光禾感知共同創辦人黃俊堯，回應了王友光的E-mail，也是他收到唯一的回覆。

因為黃俊堯，讓已是「大叔級」人物的王友光重返校園，重拾書本開始學習，整整半年都在黃俊堯的實驗室「練功」，和一般研究生一樣做實驗、看文獻，「我大概半年左右就具備基礎知識，面對大的問題知道脈絡是怎麼回事。同時，看每篇論文也會思考跟業界的連結，新知識和舊累積不斷衝擊，半年後就覺得可以做一些事。」

2017年，王友光和黃俊堯、柯俊傑，共同創立光禾感知，至今發展三年多，已從最初的三人小組，成為40人的團隊，還設有日本子公司，去年爭取到世界12強棒球賽（P12）採用他們的智慧球場解決方案，讓公司逐漸打響名號。看到現在公司的樣貌，王友光說，與自己當初想像的很類似，「但距離我最後想做的還很遠」。

王友光的目標，是三年內鞏固台灣跟日本市場，並在運動跟展覽兩個題目上，搖身國際品牌，「只要講到運動跟展覽，就會想到我們，把台灣跟日本放在一起面對全世界，正常情況下生意都能做，做兩個題目能做到上櫃後，更大的資金進來，就很少人能跟我們競爭。」

雖跌過不少次跤，王友光直言，「創業是真切感覺自己活著的過程」，他也鼓勵同仁，未來等公司發展成熟後勇敢踏出去，「我的志願是成為天使投資人，」不只投錢，也分享資源及過去經驗，不要做天真的創業家，要務實、跟世界的遊戲規則進行連結。

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