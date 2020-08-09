創業之星／瞿志豪：光禾感知 加速商業驗證

光禾感知所做的智慧場域解決方案，在AIoT（人工智慧物聯網）領域中實屬少見，橡子園創投台灣合夥人瞿志豪認為，光禾感知所做的題目，符合大家所講的數位轉型，透過網路、數位科技、IoT技術，賦予球場新的生命，帶來新的商業模式，只要完成商業模式驗證，具備全球等級的競爭力。

瞿志豪表示，光禾感知透過世界12強棒球賽（P12）證明技術可行，現在最挑戰的部分，是要證明商業模式有利可圖，「若球團做出來發現每一場僅多賺2萬~3萬元，升級要花5,000萬元，未必有人願意買單，反過來說，如果投資5,000萬元，每年可以多賺1,000萬~2,000萬元，大家都會想做。」

瞿志豪認為，在台灣能交出營運數據，之後到日本、美國會更容易做，轉換需要一定程度投資，投資要靠後面營收來回收，投資多大、多久可以回收，調整哪些東西，能讓每個入場球迷多付錢，哪些服務可以讓場外球迷因此付費等，都還需要驗證。

瞿志豪指出，因新冠肺炎疫情期間，除了台灣，多數國家職業球賽沒得打，為光禾感知爭取到更多驗證時間，反倒有加分的機會，只要他們資金充足，一到兩年間能完成商業驗證，證明成本效益，並把基礎做得更紮實，有機會成為全球市場領導廠商。

此外，台灣硬體供應鏈發展健全，亦為光禾感知的一大優勢。瞿志豪說，發展IoT（物聯網）硬體很重要，台灣硬體製造具備成本優勢，配合好、反應速度、客製化速度好，讓光禾感知做同樣的解決方案，有機會比國外廠商更具成本優勢；對國內而言，光禾感知以軟體跟服務耕耘IoT，也是台灣最缺的部分，對產業升級相當有意義。