鴻海打造5G亳米波連接器產線 年產值可望破4百億元

鴻海（2317）集團瞄準5G關鍵基礎元件，在中國昆山斥資逾 10 億美元，打造的5G亳米波連接器產線，目前進入設備調整測試階段，預計投產放量後，年產值可望突破 400 億元。

據了解，鴻海子公司富士康（昆山）電腦接插件公司，主要從事5G手機毫米波連接器的研發生産和銷售，鴻海先前也透過一連串的增資，加速擴展集團在 5G 關鍵零組件的版圖。

業界人士分析，連接器雖然不是5G設備的核心功能，但確是關鍵的基礎元件，能讓訊號傳輸過程的損耗或失真減至最小。

鴻海旗下鴻騰全球營運長盧伯卿日前指出，面對復雜多變的全球經濟環境和日趨激烈的科技競爭態勢，昆山富士康全力穩生産拼經濟，同時順應未來産業升級發展趨勢，緊盯 5G 等新基建發展態勢，聚合 5G 相關産業鏈，打造 5G 産業生産基地，啟動高質量發展新動能。