亞太電信：5G三共合作夥伴進入最後協商 盼第3季開台

亞太電信（3682）今（7）日舉行線上法說會，上半年每股稅後淨損0.76元，法人關注，亞太電信5G策略，總經理黃南仁表示，5G策略將與合作夥伴採取三共（共網、共頻、共建）提供服務，合作夥伴洽談進入最後階段，希望第3季開台，搶進消費者、企業及政府等市場。

黃南仁表示，亞太電信積極進行網路佈署，在網路設備面，攜手諾基亞，合作5G核心網、5G基地台系統等，佈署28GHz頻段，攜手網路軟體解決方案大廠IP Infusion、鴻海科技集團子公司富鴻網，推出新型態開放式網路架構，提供企業客戶5G解決方案，並全力發展ORAN架構，並進行相關驗證，希望導入合適企業專網使用的相關設備，提供企業客戶更完整的解決方案。

亞太電信2020上半年銷售營收年成長8%，新服務營收年成長達105%，稅前息前折舊攤提前獲利3億元，稅後淨損28.9億元，每股稅後淨損0.76元。

亞太電信持續耕耘新營收部分，整合國內資通訊廠商，推動智慧應用，專注於製造、能源、零售、交通、醫療及娛樂領域，資通訊及物聯網（ICT/IoT）上半年累計營收較去年同期倍數成長，包含AI視覺辨識商務解決方案打入國營企業、上市櫃公司及大專院校等逾百家企業客，智慧空品監測平台再搶進2縣市，並取得台灣自來水公司先進水表讀表（AMR)）通訊案。

黃南仁表示，5G服務預計第3季開台提供服務，3.5GHz頻率攜手策略夥伴「共頻、共網、共建」，28GHz則自建提供服務，服務對象採個人及企業雙軸並進，針對消費者市場，將推動智慧娛樂嶄新應用，包含AR、VR、影音串流及雲遊戲，針對企業市場持續推動垂直產業應用，深耕製造、能源、交通、醫療及零售等領域，並鎖定5G企業專網業務，結盟領域合作夥伴，賦能垂直應用，以提供整合服務。