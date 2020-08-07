經濟部打造5G開放網路驗測平台 拚白牌設備兆元商機

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部工業局今（7）日宣布，將與美國網通科技廠商思科公司聯手，協同台灣網通設備廠商智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文、伸波通訊、台灣可億隆、優達科技等系統整合商華電聯網，落腳桃園智慧創新應用示範中心，打造全台首座5G開放網路驗測平台，搶攻5G電信白牌設備兆元商機。

經濟部說明，工業局、思科與台灣網通產業多方合作，將以「Open Networking, Taiwan Amazing」為核心價值，打造出具備高度彈性、開放性和相容性的5G開放網路驗測平台。

經濟部長王美花表示，台灣高科技產業競爭力傲視全球，5G作為驅動台灣經濟發展的重要引擎之一，由政府領軍與思科聯手建置5G開放式架構網路實驗平台，將作為台灣網通業者進軍國際的絕佳練兵場域，引領台灣科技產業再創高峰。

王美花指出，5G開放網路驗測平台為台灣網通設備廠提供全新型態的5G電信架構服務，同時，也能與國際開放網路架構組織（如O-RAN及TIP）的緊密合作，扮演搭建產業合作、國際接軌的連結橋梁。

工業局表示，隨著美中貿易戰引領全球產業生態鏈型態演變，再加上全球開啟5G技術、開放架構創新發展，台灣藉由過去資通訊產業發展，所練就出製造彈性的競爭優勢，得以加速體質轉型。

據國際市場調查機構Gartner預測，全球無線通訊基礎建設產值，至2021年將突破360億美元（約1兆600億元新台幣）。工業局指出，過去電信營運商建置基站須向傳統電信設備商，以統包方式進行專屬規格設備採購，5G開放網路架構出現後，電信營運商藉由雲端化、虛擬化的技術，採購標準化設備即可布建基地台，降低對傳統電信設備大廠的依賴，不僅讓電信營運商大幅降低建設成本支出，對於台灣網通產業來說，更是一大利多。

工業局說，以日本樂天公司為例，在2018年取得日本第四張電信執照後，便大量引進開放架構系統實現5G電信服務，包括與思科合作設計核心網路，甚至採用台廠雲達公司邊緣運算伺服器，中磊電子公司的5G小基站，台廠也在開放架構技術扮演關鍵要角，是突破傳統國際電信設備商主導市場限制的創新，也激勵台灣資通訊產業在開放架構下的技術發展。

未來，通過互通驗測的產品可上架開放架構組織B2B供應商名單，成為國際開放網路大廠供應鏈夥伴，協助國內業者就近參與國際5G實戰與爭取進軍國際市場機會。王美花說，期盼這個驗測平台協助台灣資通訊產業孵育更多5G開放架構產品創作，引領台灣科技產業再創動能高峰。

5G 網通設備 思科

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