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5G來臨！王美花：對台網通設備大廠來說是很好機會

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
根據市調機構，第1季5G智慧手機價格大幅下降。 路透
根據市調機構，第1季5G智慧手機價格大幅下降。 路透

經濟部長王美花今（7）日表示，發展台灣網通業者朝跟國際大廠合作，引導台灣廠商到5G的場域來，這對台灣來說是很好的機會。

經濟部工業局今宣布與思科合作，打造首座5G開放網路驗測平台，也助台廠搶進兆元5G設備商機。

王美花表示，此平台對台灣非常重要，參與的國內廠商包括智邦、中磊等都是台商回台時加碼投資者，也將透過此機會把產業帶起來，把「5G國際隊」做起來。

經濟部工業局今天宣布與大廠思科合作，打造「5G開放網路驗測平台」，參與者包括台灣網通設備大廠，除智邦、中磊外，還有明泰、智易、亞旭、正文，以及系統整合商華電聯網。

王美花強調，5G時代來臨了，過往3G、4G的時候，因為通訊設備商的專屬性，讓它很難有所突破，但5G有著高頻率、低延遲...等特性，使得大家開始思考，可以用開放場域，不被專屬設備商綁住的方式，來驗證可不可以結合來達到5G效果。

王美花指出，今天台灣是跟思科合作，結合我們的網通和系統業者，用開放式場域來驗證是否可以達到5G的效果，這對台灣是非常重要的發展。

5G 王美花 網通設備

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