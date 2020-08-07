群聯7月營收月增近15% 導入美最大電動車商充電樁系統

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合服務廠群聯電子（8299）於今（7）日公佈7月合併營收為38.49億元，較上月成長近15%，此外，該公司也宣布，已導入全美最大電動車服務商的充電樁系統，並已開始出貨，對未來公司營運將有正面助益。

群聯7月合併營收為38.49億元，較上月成長近15%，與去年同期比較下滑5.26%，7月記憶體模組總出貨量成長持平，然而，PCIe SSD控制晶片總出貨量成長達108%，並創下歷史單月新高，eMMC成品總出貨量成長更是達到142%。

群聯累計今年前七個月營收達275.71億元，年增率將近20%。針對今年以來的整體出貨量年增率，群聯表示，SSD及eMMC控制晶片總出貨量成長達27%、PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長達到116%、eMMC成品總出貨量成長達到231%、工規產品總出貨量成長達到46%、以及記憶體總為元數 (Total Bits) 成長近13%，全部都創下歷史同期新高。

此外，群聯董事長潘健成表示，群聯從十多前年開始進軍高階工控儲存市場，近幾年已經開始展現成果。例如這幾年因為興起的電動車所帶動的充電樁需求，群聯已整合至客戶之工業電腦，共同導入美國最大的獨立電動車服務商的充電樁系統，並已開始出貨。

潘健成進一步指出，這類工規儲存應用的需求，需要儲存產品能在外戶外不同的環境條件下正常使用，溫度範圍可能從低溫-40度至85度的高溫，而且需要24小時不間斷的運作，對於NAND儲存產品而言是相當大的挑戰。群聯不僅能滿足該充電樁客戶需求的工規儲存產品，更透過客製化的功能，讓客戶可以進行遠端的網路控管，大幅節省客戶端的維護人力。依據市調機構資料，全球的充電樁市場已於2020年達到1270萬台，未來對群聯提升高階儲存營收佔比將有正面助益。