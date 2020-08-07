勤誠7月營收月增9.1％ 續創歷年同期新高

伺服器機殼廠勤誠（8210）受惠雲端相關服務及運算需求持續推升伺服器出貨成長，帶動7月營收較上月成長9.1％，續創歷年同期新高。展望第3季，勤誠根據目前訂單，對第3季抱持審慎樂觀的看法。

勤誠今（7）日公告7月合併營收為7.3億元，較上月成長9.1％，並較去年同期成長27.1％，續創歷年同期新高；累計今年前七個月營收42.6億元，年增17.3％。

勤誠表示，雲端相關服務及運算需求持續推升伺服器出貨成長，雖短期面臨疫情復燃與中美貿易關係緊張等變數干擾，全年市況仍將穩健成長。

由於疫情帶動遠端應用相關需求，隨著資料中心的建置，白牌伺服器上半年成長強勁。在上半年終端客戶積極拉貨的情況下，市場預期第3季伺服器產業將面臨訂單調整，整體成長力道趨緩，勤誠根據目前訂單，對第3季抱持審慎樂觀的看法。

長期而言，因應未來大量數據運算需求，全球伺服器出貨量將持續成長，其中5G、AIoT等相關數據處理需求與邊緣運算（Edge Computing）技術相關之小型邊緣伺服器，將是推動伺服器出貨量的成長動能。

勤誠專注提供伺服器機殼解決方案，擁有設計開發、機電整合優勢，亦廣泛布局各類垂直應用服務市場。為進一步提高市占率，勤誠除攜手美中兩大區域客戶共同開發數據中心與電信商客戶，爭取雲端新商機外，也擴大台灣研發及生產規模，順應產業趨勢發展，提供全球客戶高度彈性與客製化服務。