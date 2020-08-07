快訊

森喜朗9日將率團來台弔唁李登輝 搭乘專機當天往返

廣達筆電出貨史上次高 7月營收創歷年同期新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

廣達（2382）7月筆電出貨大增，寫下單月史上第二高紀錄，帶動單月營收連續重回千億大關，月增16.5%，不僅為今年單月新高，且寫下歷年同期新高紀錄。

廣達今（7）日公告7月營收1,089.28億元，單月營收連續重回千億大關，月增16.5%、年增31.3%，不僅為今年單月新高，且寫下歷年同期新高紀錄。

廣達指出，7月營收強勁主要來自NB出貨持續成長，其中，品牌廠下半年消費性新品及Chromebook皆有帶動作用。廣達7月筆電出貨560萬台，較6月增長40萬台，為單月史上出貨第二高紀錄。

廣達預估，第3季筆電將延續第2季高檔動能，且出貨量還將優於前一季度。以廣達第2季出貨1,450萬台推算，第3季單季出貨將超過1,500萬台。

廣達指出，第3季 Chromebook 需求仍強勁，但前提是零組件必須到位。由於東南亞先前爆發疫情，導致部分如電源控制IC 等出貨不順，間接影響筆電供應。

研調機構DIGITIMES Research 近期報告顯示，第3季零售通路水位仍低，加上日本GIGA（Global and Innovation Gateway for All）School教育標案進入大量採購期，雖有面板、電源管理IC及CPU等零組件短缺風險，全球NB第3季出貨仍將保持第2季水準，較去年同期則可望持續增長2成以上。

廣達則憑藉惠普（HP）、宏碁（2353）、蘋果三大主要客戶，下半年傳統新品加上Chromebook 拉貨動能延續下，讓廣達能持續季成長，出貨佔比可望再提升，穩居NB代工龍頭。

在伺服器方面，廣達仍維持一貫樂觀看法，認為下半年優於上半年，全年將繳出雙位數成長表現。

廣達董事長林百里強調，第3季表現還是很強，包含雲端伺服器及筆電，只是純消費性產品會衰退一些。而在家工作、學習、娛樂的需求突然增加很多，筆電作為終端處理設備，現在就是個好機會，因此，現在對第4季也保持正面樂觀看法。

廣達將於8月13日舉行法說會，由董事長林百里、副董梁次震主持，屆時將公佈第2季財報，及釋出下半年展望。

廣達 筆電 營收

延伸閱讀

郭台銘73億 蟬聯股利王

宏碁在歐報捷 帶旺廣達

廣達游藝獎決賽採直播 林百里勉藝術結合科技

「天氣女孩」嫁入豪門成林百里兒媳 曝昔日女團宮鬥史

相關新聞

5G來臨！王美花：對台網通設備大廠來說是很好機會

經濟部長王美花今（7）日表示，發展台灣網通業者朝跟國際大廠合作，引導台灣廠商到5G的場域來，這對台灣來說是很好的機會。

三星 Sony 蘋果新品拚了！ 台廠相關供應鏈吃香喝辣

科技新品8月後齊發！每年的8月以後，包括三星、蘋果以及其他安卓陣營大廠新品都接力陸續發表，相較2月的MWC可說是毫不遜色，尤其今年全球被疫情困擾首度取消MWC，這讓8月以後的各場新品發表會更有看頭。

NB廠轉型 跨入智慧醫療新藍海

國內筆電廠不論是代工或品牌業者，這幾年均積極跨足智慧醫療，緯創醫學表示，資通訊、醫療服務是台灣兩大世界級產業，雙方結盟是...

鴻海、凌華 合設機器人公司

鴻海與工業電腦大廠凌華合資的自主移動機器人公司已於7月30日完成登記，根據資料顯示，合資公司名稱為法博智能移動公司，資本...

緯創、華碩揪伴 強攻國際醫療

PC代工廠緯創、品牌華碩衝刺醫療業務。緯創旗下緯創醫學昨（6）日宣布與高雄榮民總醫院、中華電信簽署合作備忘錄，共組國際醫...

菲疫情失速 被動元件新一波補貨潮來了

菲律賓疫情失速狂飆，總統杜特蒂再度宣布大馬尼拉地區二度封鎖。菲律賓是被動元件龍頭日商村田製作所、南韓三星電機、日商太陽誘...

中美晶入股 宏捷科戰力增 一舉三得

中美晶入股宏捷科，成為第一大股東。業界分析，對宏捷科而言，此合作案不但可獲得大量資金擴增產能，還可以擴大客戶，同時穩定經...

5G手機晶片大戰 高通搶地盤 聯發科固樁

5G手機晶片大戰，高通在高階市場取得絕對優勢，並持續攻城掠地，搶下三星等指標廠旗艦機訂單。聯發科避開與高通在高階市場正面...

台積：未計畫投資安謀

日經報導，台積電有意入股矽智材大廠安謀（ARM）。對此，台積電昨（6）日表示，目前並無投資安謀的計畫。

中美晶 35億元入股宏捷科

中美晶昨（6）日宣布斥資近35億元參與宏捷科私募案，取得宏捷科22.53%股權，成為最大股東。

高通5G晶片熱銷 台積跟著旺

全球手機晶片龍頭高通旗艦級5G晶片「驍龍865」系列熱銷，橫掃非蘋高階機種市場，三星、小米、OPPO、vivo等指標廠爭...

中華電信聘任陳宇紳 擔任執行副總經理兼財務長

中華電信（2412）今（6）日公布，董事會通過新任執行副總經理兼財務長人事案，由國立政治大學教授陳宇紳出任，並將於9月1...

熱門新聞

「偽出國」第二班出發 星宇旅客興奮登機

聯發科攜手英特爾攻5G 將於2021年初亮相

北富銀老總爆出授信弊案 金管會：不排除約談說明

高通5G晶片熱銷 台積跟著旺

大同股臨會准駁 下周決議

第二波疫情警報起 王美花：暫維持每日徵用口罩800萬片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。