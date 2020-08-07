廣達筆電出貨史上次高 7月營收創歷年同期新高

廣達（2382）7月筆電出貨大增，寫下單月史上第二高紀錄，帶動單月營收連續重回千億大關，月增16.5%，不僅為今年單月新高，且寫下歷年同期新高紀錄。

廣達今（7）日公告7月營收1,089.28億元，單月營收連續重回千億大關，月增16.5%、年增31.3%，不僅為今年單月新高，且寫下歷年同期新高紀錄。

廣達指出，7月營收強勁主要來自NB出貨持續成長，其中，品牌廠下半年消費性新品及Chromebook皆有帶動作用。廣達7月筆電出貨560萬台，較6月增長40萬台，為單月史上出貨第二高紀錄。

廣達預估，第3季筆電將延續第2季高檔動能，且出貨量還將優於前一季度。以廣達第2季出貨1,450萬台推算，第3季單季出貨將超過1,500萬台。

廣達指出，第3季 Chromebook 需求仍強勁，但前提是零組件必須到位。由於東南亞先前爆發疫情，導致部分如電源控制IC 等出貨不順，間接影響筆電供應。

研調機構DIGITIMES Research 近期報告顯示，第3季零售通路水位仍低，加上日本GIGA（Global and Innovation Gateway for All）School教育標案進入大量採購期，雖有面板、電源管理IC及CPU等零組件短缺風險，全球NB第3季出貨仍將保持第2季水準，較去年同期則可望持續增長2成以上。

廣達則憑藉惠普（HP）、宏碁（2353）、蘋果三大主要客戶，下半年傳統新品加上Chromebook 拉貨動能延續下，讓廣達能持續季成長，出貨佔比可望再提升，穩居NB代工龍頭。

在伺服器方面，廣達仍維持一貫樂觀看法，認為下半年優於上半年，全年將繳出雙位數成長表現。

廣達董事長林百里強調，第3季表現還是很強，包含雲端伺服器及筆電，只是純消費性產品會衰退一些。而在家工作、學習、娛樂的需求突然增加很多，筆電作為終端處理設備，現在就是個好機會，因此，現在對第4季也保持正面樂觀看法。

廣達將於8月13日舉行法說會，由董事長林百里、副董梁次震主持，屆時將公佈第2季財報，及釋出下半年展望。