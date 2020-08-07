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玉晶光7P鏡頭出貨遞延 郭明錤示警毛利率恐低於預期

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，玉晶光 （3406） 恐遞延出貨iPhone 12低階7P廣角鏡頭，包括出貨比重、ASP及毛利率恐將較市場原本的預期低；他認為，7P鏡頭在玉晶光今年下半年的營收與EPS貢獻可能低於市場預期。

郭明錤表示，根據最新產業調查，由玉晶光供應，使用在5.4吋及6.1吋鋁框iPhone 12的低階7P廣角鏡頭，因在高溫高濕 (HTHH；High-temperature & high-humidity) 驗證程序發現膜裂品質問題，出貨時程可能將遞延。

郭明錤說，玉晶光的低階7P廣角鏡頭出貨時程可能將遞延，大立光的低階7P廣角鏡頭並沒有HTHH膜裂品質問題，代表大立光仍擁有7P鏡頭設計與生產領先優勢。

郭明錤認為，即使玉晶光解決品質問題，但若要維持供應比重，預期玉晶光需砍價7P鏡頭單價約30%至1.5美元，這部分原本市場共識約2~2.2美元，降價將對今年下半年與明年毛利率產生顯著的負面影響；他表示，因低階7P廣角鏡頭砍價，預估玉晶光下半年毛利率約38~40%，顯著低於市場共識的48~50%。

郭明錤強調，長期來看，相信玉晶光會解決膜裂品質問題，但因配備低階廣角相機的2款iPhone 12的量產時程逼近，大立光的低階7P廣角鏡頭出貨順位較優先，玉晶光的供貨比重可能低於預期。

郭明錤表示，在無法確定玉晶光能解決膜裂品質問題時程下，供應初期蘋果將優先採購大立光的鏡頭，因低階7P廣角鏡頭出貨占玉晶光iPhone 12 7P廣角鏡頭總出貨量約70~80%或以上，這項品質問題恐讓玉晶光7P廣角鏡頭供應比重出現嚴重下修風險。

玉晶光今（7）日股價開高走低，早盤以684元紅盤開出，盤中翻黑，一度下探至640元，盤中跌幅3.95%。

玉晶光 鏡頭 郭明錤

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