外資本周賣超已逾4.6萬張 南亞科股價破底寫4個月新低

記憶體大廠南亞科（2408）公布7月合併營收為49.07億元，較上月下滑7.76%，再衰退至50億元以下，也是該公司近5個月的營收新低，受到單月營收走低影響，近日外資連續大賣該股，使得今（7）日南亞科股價破底，盤中低價來到54.5元，股價不僅是波段新低也寫下近4個月股價新低點。

以外資對南亞科的進出來看，近期外資對南亞科仍是賣大於買，而本周自8月3日以來，至昨（6）日為止，外資呈現連續4個交易日的賣超，且賣超張數一天比一天大，3日外資賣超7,483張、4日賣超7,814張、5日賣超12,805張、6日賣超更擴大至18,385張，也是外資近幾年來，對南亞科單日最大賣超，累計本周至6日為止，4個交易日外資共賣超南亞科達46,487張。

而南亞科股價原本在62元至58.5元之間呈現狹幅橫向整理，近日在外資擴大賣超之後，股價跌破整理平台，今日盤中一度下跌逾3%，至午盤時，股價盤中低點54.5元，不僅寫下波段新低，同時也是近4個月的股價新低點。

南亞科技7月自結合併營收為49.07億元，較上月減少7.76%，但較去年同期增加7.23%。累計今年前七個月的合併營收為358.15億元，較去年同期增加26.16%。

以單月營收表現來看，南亞科7月營收是今年3月以來的單月新低，同時，也是3月至6月營收均站穩在50億元之上，7月營收重新下滑到50億元以下，單月營收的降溫，和近期市場對第3季記憶體市況暫持保守看法的步調相符。