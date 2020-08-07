平板Q3出貨可望創12季新高 鴻海、仁寶吃補

平板電腦第二季因中國區產能快速回復，品牌與白牌出貨量均顯著回升，季增六成。展望第三季，可望延續第二季佳績，創下12季以來出貨量新高，在蘋果（Apple）教育訂單及亞馬遜（Amazon）旺季出貨增溫帶動下，相關代工廠鴻海（2317）、仁寶（2324）可望受惠，為第三季業績增添柴火。

今年第2季全球平板電腦出貨為3,965萬台，季增60.5%、年增21.3%，主因中國區產能快速回復，品牌與白牌出貨量均顯著回升。

展望第三季，DIGITIMES Research分析師郭宜玲分析，預期第3季代工產能充足，但短期訂單暴增造成零組件供應短缺，使部分第2季訂單遞延至第3季，通路亦有回補庫存需求，加大第3季旺季出貨力道，可望創下12季以來出貨量新高。

新冠肺炎疫情在南半球持續延燒，市場看好蘋果第三季可望延續第二季線上教育出貨動能。在亞馬遜方面，下半年進入出貨旺季，預估第三季起出貨量將顯著成長。

品牌平板電腦出貨排名變化方面，第2季蘋果穩居第一，三星、華為分別維持在第二、三位；亞馬遜出貨轉強，超越聯想位居第四；預期第3季亞馬遜隨出貨逐漸回復旺季水準，將重回第三。

代工廠接單方面，第2季因富士康代工的iPad mini與iPad Air 3合計出貨激增，使富士康佔台廠代工出貨比重逾5成；法人預估，隨著蘋果、亞馬遜平板動能延續，相關代工廠鴻海、仁寶可望受惠。

分析品牌平板電腦出貨尺寸分布，第2季10吋（含）以上出貨佔比已升至8成，7吋產品出貨進一步減少，但7吋將存在於兒童市場不至全數退出。展望第3季，隨著出貨尺寸較小的亞馬遜於旺季出貨轉強，將推升7.x~8.x吋產品出貨佔比上升2個百分點，使10吋以上出貨佔比將微降至8成以下。

2020年第2季蘋果平板出貨季增幅度高於非蘋平板，使GF2觸控技術出貨佔比上升，隨著去年起品牌新品大幅採用In Cell觸控技術，In Cell已相當接近GFF觸控技術出貨佔比。預期第3季隨亞馬遜平板出貨放大量，GFF觸控技術出貨佔比將提升。