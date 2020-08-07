京元電7月營收仍是高檔水準 第3季營收看續增長

封測大廠京元電（2449）7月營收24.71億元，月減0.72%，年增5.85%，仍是維持單月營收的高檔水準，由於市場看好第3季該公司在海思5G基地台晶片的測試訂單，加上聯發科手機晶片也將進入出貨旺季，看好該公司第3季營收有可望比第2季成長。

京元電自結7月合併營收24.71億元，較6月24.89億元微減0.72%，比去年同期23.34億元增加5.85%。累計今年前7個月京元電自結合併營收171.31億元，較去年同期136.85億元增加25.17%，也創歷年同期新高。

京元電主要承接華為海思5G基地台晶片的測試訂單，雖然美中貿易戰衝擊中國華為（Huawei）旗下海思晶片測試在9月中旬的訂單力道，不過，法人指出，9 月前仍可持續向華為供貨，加上聯發科手機晶片進入出貨旺季，以及輝達推出新款GPU，皆有助京元電營收持續創高。

市場法人預估，京元電第3季業績仍可較第2季小幅成長，單季營收有機會衝破新台幣80億元大關，再創歷史單季新高。