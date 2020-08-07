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安馳上半年營收獲利 雙創新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

半導體通路商安馳（3528）上半年成績亮眼，營收與獲利同登歷史高峰，每股純益為1.68元。

安馳上半年合併營收達25.73億元，創歷史新高，年增31％，稅後淨利1.1億元，年增18.8％，也是掛牌以來新高，稅後每股純益為1.68元。

安馳上半年業績增長，主要是受惠於今年半導體大廠增加資本支出，其上半年IC測試驗證平台出貨量明顯提升，新冠肺炎疫情也帶動雲端運算5G等相關整合方案需求大增。

安馳表示，上半年半導體大廠紛紛提高資本支出預算，加速先進製程研發量產及拓展新興應用領域，其賽靈思產品線在IC驗證平台及高階自動化測試設備出貨量，較去年同期大增四成以上。另外，全球在家工作、遠距傳輸及防疫檢測需求大增，帶動其雲端運算、AIOT及5G相關應用產品需求增加，其中又以雲端加速器、智能監測及大型5G通訊基礎建設方案出貨量增加最為明顯。

展望下半年，安馳指出，仍將聚焦IC驗證平台、雲端運算、智能監測及5G傳輸等新興應用市場，對於下半年營運展望持審慎樂觀的看法。

雲端運算 安馳 5G

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