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安力-KY 7月營收月增13.9% 創歷史新高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

安力-KY（5223）在筆電業務加持下，帶動7月營收來到2.03億元，月增13.9%，單月營收首度站上2億元大關，為歷史新高紀錄，隨著產業邁入傳統旺季，法人預估，安力-KY全年營收獲利應可超越過往績效。

安力-KY公布今年7月營收2.03億元，月增13.9%、年增52%；累計今年前七個月營收達10.15億元，較去年同期成長30%。在全球疫情持續升溫之下，安力-KY突破重圍逆勢成長，營收再創掛牌以來新高。

對於紅色供應鏈，安力-KY董事長許振焜指出，在中國的台資企業不但是紅色供應鏈的初始催生者，而且現在還是該產業鏈的一部分，紅色供應鏈並沒有不好，這只是因應時局變化產生的狀況，現在以及未來都還會有許多台資企業加入紅色供應鏈，參與中國大力提倡的內循環經濟，而安力-KY沒有缺席，更不會退出這個具有人口紅利的大市場。

許振焜表示，安力-KY今年重要之產銷政策為積極開發新產品、新市場及新用途，特別是針對中國內部需求的市場。並配合新設備投入，加速公司在新產品領域的拓展。持續致力改善成本結構、調整內部管理流程、提高生產效率，以降低生產成本，提升市場之競爭力。

安力-KY為專業散熱模組供應商，主要從事金屬機構件、精密金屬壓鑄件、五金沖壓件等設計、生產與銷售，應用於各品牌大廠之電腦、手持裝置等終端產品。

安力國際深耕精密金屬壓鑄及沖壓件相關產品之研發、生產與銷售服務已有十多年，其生產業務據點橫跨台灣、中國大陸昆山及重慶，可就近服務客戶並能有效掌握市場脈動，是目前市場上少數可同時承作沖壓及壓鑄生產製程之廠商。

安力近九成客戶為廣達、緯創、台達電、雙鴻、超眾、建準及日本Nidec等國內外知名上市櫃公司。安力國際近期更積極切入汽車產業、光通訊、民生用品等零組件應用模組，致力新市場與新客戶之開拓。

營收 紅色供應鏈

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