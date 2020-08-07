精誠攜日本凸版 成co-necto創新方案計畫首家海外夥伴

精誠（6214）今年攜手日本凸版印刷株式會社（TOPPAN Printing Co. Ltd.），加入第四屆創新方案PoC實驗計畫，成為「co-necto 2020」創新方案驗證計畫首家海外合作夥伴。精誠除將帶領AGP新創團隊完成計畫申請，也鼓勵更多的台灣優秀新創團隊共襄盛舉，協助更多台灣創新方案於日本市場驗證，攜手前進日本市場。

精誠自2018年啟動AGP，至今已協助13家AI新創開拓海外市場。精誠表示，透過TOPPAN的co-necto計畫，能加深台灣新創團隊與日本市場的連結，並提供AGP新創團隊驗證產品或服務在日本市場推廣的機會，同時在疫情當下仍能保持商機對接，協助台灣軟體業和新創企業不受疫情影響，大步邁向國際。

邁入第四屆的「co-necto 2020」，透過TOPPAN、包含精誠在內的17家企業夥伴提供實務支持，以及TOPPAN和企業夥伴贊助每組團隊最高134萬日幣的研發補助，協助新創團隊針對市場反應，修正產品設計以及PoC驗證技術，加速創新方案落地應用，進軍日本市場。

曾參與過「co-necto」的台灣新創團隊實力堅強，參賽表現都在水準之上，像是專注提供VR 即時串流服務的台灣新創，就在去年獲得co-necto最高榮耀「最優秀賞」，並獲得日商青睞進而投資。

本屆co-necto聚焦尋求七大領域創新方案，包含Communication：協助B2C和D2C的溝通工具、Automation：利用AI或RPA技術來提高業務效率的方案、Health life science：透過物聯網提升民眾健康的服務、DX‧DataDriven：5G與數據分析解決方案、Smart City：打造智慧城市創新方案、SDGs：符合社會永續發展的解決方案、New Lifestyle：協助提升後疫新生活的解決方案。