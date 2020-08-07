利機上半年合併營收4.38億、年增12.7％ 創新高

半導體材料通路商利機（3444）公布上半年獲利，創歷史新高，稅後每股純益達1.5元。

利機累計上半年合併營收為4.38億元，年增12.7％，上半年稅後純益為5,877.1萬元，年增15.6％，每股稅後純益1.5元，毛利率達31%。

利機第2季受到新台幣升值影響，認列匯兌損失884萬元，每股稅後純益0.72元，若排除匯率因素，單季每股純益甚至可達0.92元。

利機表示，今年上半新冠肺炎蔓延全球，對全球經濟帶來重大衝擊，但也催化醫療、宅經濟、遠距辦公等商機，宅經濟商機有助於推升筆電、伺服器、WiFi等需求。

法人估計，利機的記憶體相關產品，以及封測相關的QFN導線架、散熱片，及驅動IC相關的Chip Tray等產品，如在下半年穩定出貨，今年逐季成長的趨勢仍然可期。

另外，利機也公布7月合併營收為7,603萬元，月增7%，年增6%。利機指出，7月成長動能主要來自封測相關產品，其中以散熱片成長動能最為強勁，逐月成長跡象明顯，正積極開發較高階產品，可廣泛運用於3C個人裝置及資料中心等相關產業。