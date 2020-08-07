疫情帶動虛擬實境產業應用 宏達電跨界打造VR時裝秀

全球虛擬實境產業應用逐步展開，加上5G時代，及在新冠肺炎疫情衝擊下，越來越多應用朝線上虛擬化進行，宏達電（2498）今（7）日宣佈，HTC VIVE與RYOT Studio、超現實博物館（Museum of Other Realities；MOR）、XR募資平台Kaleidoscope及倫敦時尚學院的時尚創新中心聯手，首次在虛擬世界舉辦由VR打造的時裝秀。

HTC全球產品與策略副總經理鮑永哲表示，「HTC VIVE引領全球進入虛擬實境熱潮，重新塑造人們與虛擬世界互動的方式，彷彿可以置身在真實的環境中，打破時間、空間、及人數的限制，利用VR進行實際的活動，也看見虛擬實境的無限應用與可能性」。

他說，「很高興HTC VIVE X加速器計畫的合作夥伴MOR，能利用虛擬實境的技術替時裝產業翻開全新一頁。HTC VIVE X加速器計畫目前已支持超過100家新創團隊，並於台北、北京、深圳、舊金山、倫敦、以色列設置據點，從資金、技術以及商轉模式等方面進行協助」。

宏達電指出，這場虛擬時裝秀，將在超現實博物館（Museum of Other Realities；MOR）的實境平台內展出，展出時間從7月29日開始，為期一年；即日起，時尚迷可透過Viveport下載超現實博物館（MOR）就可透過體驗空間進入這場前所未有的虛擬時裝秀。