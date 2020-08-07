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高通5G晶片熱銷 台積跟著旺

經濟日報 / 記者張家瑋／台北報導
圖／經濟日報提供
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全球手機晶片龍頭高通旗艦級5G晶片「驍龍865」系列熱銷，橫掃非蘋高階機種市場，三星、小米、OPPO、vivo等指標廠爭相導入旗艦機。「驍龍865」系列採台積電7奈米製程生產，由於是旗艦款晶片，價格也較高，相關晶片大賣，後續追單可期，挹注台積電營運動能強勁。

台積電自7奈米開始拉開與競爭對手差距，隨著台積電5奈米成功上線，業界預期台積電挾7奈米獨步全球的優勢，7奈米客戶也將持續採用台積電5奈米生產。高通採用台積電7奈米生產的旗艦5G晶片熱銷，也將是台積電5奈米重量級客戶，讓台積電5奈米持續維持高市占。

台積電向來不評論單一各戶與訂單狀況。大客戶晶片熱銷激勵，台積電昨（6）日再度扛起台股多頭大旗，終場漲6元、收435元，市值衝上近11.3兆元，較去年同期市值大增逾2兆元，外資由賣轉買，買超逾1.1萬張。ADR周四早盤小跌近1%。

儘管台積電低調不評論客戶，高通昨天宣布，旗下旗艦級晶片驍龍865再進化版「驍龍865 Plus」獲三星在特定地區推出的下半年旗艦機Galaxy Note20系列及多款機型採用。該系列晶片在台積電7奈米助攻下，在手機晶片測速軟體「安兔兔」跑分灌頂、高達64.6萬分。

驍龍865 Plus除獲三星在特定地區推出的Galaxy Note20系列採用之外，三星在全球推出的折疊機Galaxy Z Fold2與Galaxy Tab S7／S7 Plus平板亦搭載高通處理器晶片。

此外，驍龍865及865 Plus也獲小米、OPPO、vivo、華碩、黑鯊、富士通、 iQOO、聯想、努比亞、紅米、夏普、索尼、中興等品牌、全球高達逾140個裝置採用。

台積電 奈米 高通

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